Туит на Кайли Дженър изтри над милиард долара от акциите на "Снапчат"

Три изречения в "Туитър" - толкова бяха необходими на риалити звездата Кайли Дженър, за да заличи милиард и 300 милиона долара от капиталовата оценка на социалната мрежа "Снапчат" (Snapchat).

"Такааа... има ли друг, който вече не отваря "Снапчат"? Или само аз... Уф. Толкова тъжно", написа в сряда манекенката и полусестра на Ким Кардашиян, известна от общото им телевизионно шоу Keeping Up with the Kardashians. Десет минути след първия си туит в сряда Кардашиян сякаш опита да оправи щетата, публикувайки "Все още те обичам все пак "Снапчат"... първа любов".

still love you tho snap ... my first love

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

Недоволството на Дженър изтри 8% от стойността на акциите на "Снапчат", които успяха да си върнат 2% до края на деня и приключиха на нивото, на което излязоха на борсата миналия март.

Компанията е в остра конкуренция със социалната мрежа "Инстаграм", собственост на "Фейсбук", и изявлението на Дженър, прочетено от нейните близо 25 милиона последователи в "Туитър", идва в труден момент, пише Би Би Си. Една от причините е новият дизайн на приложението от ноември, което причини всеобщо негодувание.

"Снапчат" обаче сякаш все още няма за какво да се притеснява. По-рано през месеца цената на акциите на компанията се вдигна с 50% на базата на финансовите резултати от миналата година. Компанията озадачава инвеститорите, които не знаят дали да я третират като следващия "Фейсбук" или мода, която ще отмине, обяснява Би Би Си.

Противно на останалите мрежи, "Снапчат" е изградена на принципа, че споделеното чрез нея съдържание се "самоунищожава" след време - от секунди за съобщенията до 24 часа за публикации. 184 млн. потребители я използват всеки ден, по данни на самата компания.