"Три билборда извън града" и "Формата на водата" са фаворитите за големия "Оскар"

"Три билборда извън града" на ирландеца Мартин Макдона и "Формата на водата" на мексиканеца Гилермо дел Торо са главните претенденти за спечелването на най-важната награда на Американската филмова академия - за най-добър игрален филм.

Оскарите ще бъдат раздадени за 90-и път в нощта на 4 срещу 5 март в "Долби тиатър". Тази година надпреварата за най-ценната статуетка се оказа една от най-непредвидимите в историята, след като сезонът на наградите не успя да очертая явен фаворит до момента.

Откакто академията обяви своите номинации на 23 януари, бяха раздадени някои от ключовите награди в киното - на режисьорската гилдия, на актьорската гилдия, на гилдията на писателите, на критиката и на британската филмова академия (БАФТА).

Досега нито третият пълнометражен филм на Макдона след "В Брюж" и "Седемте психопати", нито голямото завръщане на Дел Торо след десетилетие на затишие, последвало "Лабиринтът на Фавн", успя да вземе предимство пред своя конкурент. Дори общият брой на спечелените от тях награди е равен - по 88.

"Три билборда извън града" - черна комедия, разказваща за майка, която опитва да накара полицията в малко американско градче да открие убиеца на дъщеря й - спечели наградите за филм на годината на "Златен глобус" и БАФТА.

"Формата на водата" - фантастична история за необичайната връзка между няма служителка в свръхсекретна лаборатория и хванато в плен човекоподобно земноводно създание - грабна най-важната награда на режисьорската гилдия и получи най-много номинации за "Оскар" (13).

Букмейкърите дават съвсем леко предимство на "Три билборда извън града". Залози за успех на филма на Макдона с Франсис Макдорманд, Сам Рокуел и Уди Харелсън се приемат при коефициенти между 1.80 и 2.10. Шансовете на "Формата на водата" са оценени с коефициенти между 2.50 и 2.75.

Наградите "Независим дух", които ще бъдат раздадени в неделя сутринта, ще дадат последна насока кой може да е големият победител в 90-ите оскари. Дори те обаче трудно ще наклонят везните в полза на един от двата претендента.

Останалите седем номинирани филма на практика нямат шанс да спечелят най-важната статуетка. Шансовете на "Бягай!" (Get Out) и "Лейди Бърд" (Lady Bird) са оценени с коефициенти между 10.00 и 13.00. След тях се нарежда "Дюнкерк" (Dunkerk) с 34.00 и "Призови ме с твоето име" (Call Me by Your Name) с 67.00. С коефициенти над 100.00 са The Post, Phantom Thread и "Най-мрачният час" (The Darkest Hour).

За разлика от наградата за най-добър игрален филм носителите на по-голямата част от останалите статуетки изглеждат ясни още отсега. Дел Торо е абсолютен фаворит за отличието за най-добър режисьор с коефициент 1.08 срещу 8.00 за Кристофър Нолан ("Дюнкерк") и 15.00 за Грета Геруиг ("Лейди Бърд").

Гилермо дел Торо (вляво) е абсолютен фаворит за наградата за най-добър режисьор

Не се очакват никакви изненади и при четирите актьорски награди. Гари Олдман и Франсис Макдорманд са може би най-сигурните победител в тазгодишните оскари за изпълненията си "Най-мрачният част" и "Три билборда извън града". Залози за техен успех се приемат при коефициенти 1.030 и 1.040 (съответно 3 и 4 стотинки печалба при 1 заложен лев). Шансовете на най-близките им конкуренти - Сирша Ронан ("Лейди Бърд) и Даниел Калууя ("Бягай!") са оценени с 13.00 и 17.00.

При поддържащите роли също всичко изглежда ясно. Сам Рокуел, който успя да разгърне таланта си в последните два филма на Макдона, е почти сигурният победител при мъжете, а превъплъщението в деспотичната майка на фигуристката Тоня Хардинг в биографичния "Аз, Тоня" би трябвало да донесе оскар на Алисън Джейни.

Сигурна изглежда и наградата на Джеймс Айвъри ("Призови ме с твоето име") за най-добър адаптиран сценарий. Доста по-интересна ще е надпреварата за най-добър оригинален сценарий, където букмейкърите дават почти равни шансове на "Бягай!" и "Три билборда извън града". "Лейди Бърд" също е с добри шансове да грабне статуетката.

"Дюнкерк" се очертава като фаворит за три от техническите награди - най-добър монтаж, най-добър звук и най-добър звуков монтаж, а "Блейд рънър 2049" има отлични шансове да си тръгне с две награди - за операторско майсторство и визуални ефекти.

По традиция сред най-непредвидимите категории е тази за най-добър чуждоезичен филм. Там битката ще бъде между чилийския "Фантастична жена" (Una mujer fantastica), който премина триумфално през Берлинале, и шведския "Квадратът" (The Square), който спечели "Златната палма" в Кан.

Букмейкърските къщи дават леко предимство на първия, докато шансовете на останалите три претендента - руският "Нелюбов", унгарският "За тялото и душата" и ливанския "Обидата" - са оценени доста по-ниско.

Само чудо може да отнеме наградата за най-добра пълнометражна анимация от "Коко" (Coco), който е фаворит и за отличието за най-добра авторска песен, а при пълнометражните документални ленти всички прогнози сочат статуетка за Faces Places.