Хорърът "Бягай!" е големият победител от наградите "Независим дух"

Хорърът "Бягай!" (Get Out) на абсолютния дебютант Джордан Пийл е големият победител в 33-ото издание на наградите "Независим дух". Историята на младия афроамериканец Крис (в ролята Даниел Калуя), който се запознава със семейството на своята бяла приятелка Роуз (в ролята Алисън Уилямс), спечели двете най-важни статуетки - за филм на годината и най-добър режисьор.

"Бягай!" беше избран за най-добър независим филм на годината в конкуренцията на "Призови ме с твоето име" (Call Me by Your Name), "Проектът "Флорида" (The Florida Project), "Лейди Бърд" (Lady Bird) и "Eздачът" (The Rider).

Пийл беше предпочетен за най-добър режисьор пред Лука Гуаданино ("Призови ме с твоето име"), Шон Бейкър ("Проектът "Флорида"), Клои Джао ("Ездачът"), Джошуа и Бен Сафди (Good Time) и Йонас Каприняно (A Ciambra).

Пийл, който е и продуцент и сценарист на "Бягай!", продължава да прави фурор с първата си изява като режисьор. 39-годишният нюйоркчанин, познат преди това с ролите си в комедийни сериали, спечели повече от сто награди през сезона и е номиниран за три оскара - за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър оригинален сценарий.

В последните четири години победителят в "Независим дух" неизменно печели и "Оскар" за най-добър филм - "Лунна светлина" (2017 г.), "Спотлайт" (2016 г.), "Бърдмен" (2015 г.) и "12 години робство" (2014 г.).

Въпреки че беше фаворит и в тази категория, "Бягай!" не успя да вземе статуетката за най-добър сценарий. Тя отиде при "Лейди Бърд" на Грета Геруиг. Другите номинирани бяха Мартин Макдона за "Три билборда извън града", Майк Уайт за "Беатрис на вечеря" (Beatriz at Dinner) и Азазел Джейкъбс за "Любовници" (The Lovers).

"Три билборда извън града", който е фаворит №1 за големия "Оскар", си тръгна само с две актьорски отличия от "Независим дух". Франсис Макдорманд очаквано спечели наградата за главна женска роля в конкуренцията на Салма Хайек ("Беатрис на вечеря"), Марго Роби ("Аз, Тоня"), Сирша Ронан ("Лейди Бърд"), Шинобу Тераджима ("О, Луси") и Реджина Уилямс ("Живот и нищо повече").

Сам Рокуел беше предпочетен за най-добра поддържаща мъжка роля пред Арми Хамър ("Призови ме с твоето име"), Бари Киоън ("Убийството на свещения елен"), Бени Сафди (Good Time) и Намди Асомуга (Crown Heights).

Тимоти Шаламе спечели наградата за главна мъжка роля с изпълнението си в "Призови ме с твоето име". Другите номинирани бяха Калууя, Джеймс Франко ("Катастрофалният артист"), Харис Дикинсън (Beach Rats) и Робърт Патинсън (Good Time).

Алисън Джани взе статуетката за поддържаща женска роля за превъплъщението в деспотичната майка на фигуристката Тоня Хардинг в биографичния "Аз, Тоня". Другите номинирани бяха Луис Смит ("Марджъри Прайм"), Холи Хънтър ("Болест от любов"), Лори Меткалф ("Лейди Бърд") и Талая Ленис Уебстър (Good Time).

Тайландецът Сайомбу Мукдипром спечели наградата за операторско майсторство с "Призови ме с твоето име"), а Татяна Ригел ("Аз, Тоня") получи отличието за най-добър монтаж.

Чилийската драма "Фантастична жена" (Una mujer fantástica) с транссексуалната Даниела Вега в главната роля беше избрана за най-добър чуждоезичен филм в конкуренцията на френския "120 удара в минута", руския "Нелюбов" и британските "Лейди Макбет" и "Аз не съм вещица".

Режисьорът и сценарист на Ingrid Goes West Мат Спайсър получи наградата за най-добър първи пълнометражен филм, а отличието за най-добър дебютен сценарий отиде при Емили Гордън и Кумайл Нанджиани за "Болест от любов" (The Big Sick).

Faces Place продължи победния си ход в сезона на наградите с поредната статуетка за най-добър документален филм.

На церемонията бяха раздадени и няколко специалните награди. Mudbound получи приза "Робърт Олтман", с който за десета поредна година беше отличен най-добрият цялостен състав (режисьор, кастинг директори и актьорски състав).

"Живот и нищо повече" (Life and Nothing More) на испанеца Антонио Мендес Еспарса взе статуетката "Джон Касавец", която се връчва на най-добрия филм, създаден с бюджет под 500 хил. долара.