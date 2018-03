© Reuters

Американската киноакадемия връчи 90-ите си награди "Оскар" в холивудския "Долби тиътър". Сред трите филма, сочени за фаворити с най-много номинации, фантастичният "Формата на водата" получи най-много статуетки - 4, включително и за "Най-добър филм". При военния "Дюнкерк" отидоха 3, а за черната комедия "Три билборда извън града" бяха 2.

За разлика от преди залозите при букмейкърите тази година не вещаеха категорична победа за никого.

В чест на юбилея церемонията започна с черно-бели кадри от предишни години и откриващия монолог на Джими Кимел. Един от въпросите на вечерта бе как водещият ще адресира сексскандалите в Холивуд. Той избра откровения тон пред шегата, призовавайки Холивуд да стане пример за равенство за другите индустрии. И се пошегува с прословутия гаф от миналогодишната церемония, в която наградата за най-добър филм първо бе връчена на грешно заглавие. "Ако си чуете името тази година, не бързайте да ставате", призова Кимел.

Ето кой спечели Оскар в основните категории:

Най-добър филм

"Призови ме с твоето име"

"Най-мрачният час"

"Дюнкерк"

"Бягай"/Get Out

"Лейди Бърд"

"Невидима нишка"/Phantom Thread

"Вестник на властта"

"Формата на водата"

"Три билборда извън града"

Най-добър актьор в главна роля

Тимъти Шаламе, "Призови ме с твоето име"

Даниел Дей Люис, "Невидима нишка"/Phantom Thread

Даниел Калуя - "Бягай"/Get Out

Гари Олдман - "Най-мрачният час"

Дензъл Уошингтън - Roman J. Israel, Esq.

© Reuters Оскарът за главна мъжка роля отиде при Гари Олдман за Уинстън Чърчил в "Най-мрачният час".

Най-добра актриса в главна роля:

Сали Хокинс, "Формата на водата"

Франсис Макдорманд, "Три билборда извън града"

Мерил Стрийп - "Вестник на властта"

Марго Роби - "Аз, Тоня"

Сирша Ронан, "Лейди Бърд"

© Reuters Франсис Макдорманд получи Оскар за главна женска роля в "Три билборда извън града". Благодарствената ѝ реч бе емоционална като помоли всички номинирани в тази категория да се изправят, за да бъдат поздравени, след това за същото призова и другите номинирани.

Режисура

Гийермо дел Торо, "Формата на водата"

Кристофър Нолан, "Дюнкерк"

Джордан Пийл, "Бягай"/Get Out

Грета Геруиг, "Лейди Бърд"

Пол Томас Андерсън, "Невидима нишка"/Phantom Thread

Операторско майсторство

"Blade Runner 2049"

"Най-мрачният час"

"Дюнкерк"

"Mudbound"

"Формата на водата"

Актьор в поддържаща роля

Уилям Дефо - "Проектът Флорида"

Ричард Дженкинс - "Формата на водата"

Сам Рокуел, "Три билборда извън града"

Кристофър Плъмър, "Всичките пари на света"

Уди Харелсън, "Три билборда извън града"

© Reuters Сам Рокуел на червения килим. Той взе Оскар за поддържаща мъжка роля за изпълнението си като расистко и не особено умно ченге в "Три билборда извън града", черната комедия на Мартин Макдона.

Актриса в поддържаща роля

Мери Джей Блайдж, Mudbound

Алисън Джани, "Аз, Тоня"

Лори Меткалф, "Лейди Бърд"

Октавия Спенсър, "Формата на водата"

Лесли Манвил, "Невидима нишка"/Phantom Thread

© Reuters Алисън Джани получава наградата си за поддържаща женска роля във филма по действителен случай "Аз, Тоня", където играе ролята на майката на фигуристката Тоня Хардинг

Оригинален сценарий

The Big Sick

"Бягай"/Get Out

"Лейди Бърд"

"Формата на водата"

"Три билборда извън града"

Адаптиран сценарий

"Призови ме с твоето име"

The Disaster Artist

"Логан"

"Играта на Моли"

Mudbound

Анимация

"Бебе бос"/The Boss Baby

The Breadwinner

"Тайната на Коко"

"Бикът Фердинанд"

"Да обичаш Винсент"

Документален филм

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Man in Aleppo

Strong Island

Чуждоезичен филм

A Fantastic Woman, Чили

The Insult, Ливан

"Нелюбов", Русия

"За тялото и душата", Унгария

"Квадратът", Швеция

Оригинална песен към филм

Mighty River от Mudbound

Mystery of Love от "Призови ме с твоето име"

Remember Me от "Тайната на Коко"

Stand Up for Something от Marshall

This is Me от "Най-великият шоумен"

Грим и прически

"Най-мрачният час"

"Довереникът на кралицата"

"Чудо"

Звук и звуков монтаж

"Зад волана"

"Blade Runner 2049"

"Дюнкерк"

"Формата на водата"

"Star Wars: The Last Jedi"

