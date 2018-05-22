Комикс на деня - 22 май

Дневник, комикс

© Юлия Лазарова

Дневник, комикс



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 8795 Неутрално

    Днес, в деня на годишнината от страховитото пернишко земетресение, шегите не преобладават

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




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