Робърт Редфорд прекрати актьорската си кариера

© Reuters

Робърт Редфорд, носител на наградr "Оскар" и една от големите звезди на американското кино десетилетия наред, прекрати актьорската си кариера. След премиерата на най-новия му филм The Old Man & The Gun през септември 81-годишният Редфорд няма повече за приема роли за големия екран. Новината съобщи сп."Ентъртейнмънт уикли" в публикация от понеделник.

"Никога не казвай "никога", но вече съм решил, че за мен това е моментът що се отнася до актьорската игра - да се пенсионирам, защото го правя, откакто бях на 21 години. Мисля, че стига толкова. И защо да не се заема с нещо мотивиращо и позитивно?", заявява той пред списанието.

Във филма той изпълнява ролята на Форест Тъкър, известен престъпник, който е бил залавян 17 пъти да обира банки, вкарван е в затвора и всеки път е бягал. "Това беше страхотен герой, чиято роля да изиграя на тази фаза от живота си", допълва Редфорд за Тъкър, който обира банки в продължение на над 60 години. "Чудех се, ако не се е опитвал да не го хванат, да не би пък истинската тръпка в живота да му е носило бягството?".

Редфорд е световно известен с филми като "Бъч Касиди и Сандънс Кид" и "Извън Африка". За него пробивът в киното идва с "Боси в парка" (1967) с Джейн Фонда, а става звезда с играта си във филми като "Ужилването" и "Цялото президентско войнство".

През 1980г. Академията го отличава с оскар за режисьорския му дебют "Обикновени хора", а през 2002 г. - и за цялостно постижение в киното.

Пред "Ентъртейнмънт уикли" Редфорд обаче дава уклончив отговор на въпроса дали ще се оттегли и от режисьорската работа.