Арета Франклин е в тежко здравословно състояние

Певицата Арета Франклин се намира в тежко здравословно състояние според източници, близки до семейството й, съобщава "Гардиън". 76-годишната кралица на соула е заобиколена от най-близките си приятели и членове на семейството си в Детройт, а в интернет много музиканти и звезди като Марая Кери и Миси Елиът изразиха подкрепата си към нея.

Здравето на Арета Франклин беше сериозно разклатено през 2010 г., когато й беше поставена диагнозата рак на панкреаса. По-късно през същата година тя претърпя операция, след което продължи да се лекува. Миналата година след фалшива новина за смъртта й тя коментира пред американските медии, че се чувства добре, но е отслабнала като страничен ефект от лекарствата, които приема.

През 2017г. певицата обяви, че се оттегля от активна концертна дейност, след като участва в записването на последния албум на Стиви Уондър. По-късно тя реши, че все пак ще се изявява по концерти от време на време, защото не би се чувствала добре, ако просто седи и не прави нищо. За последен път Арета Франклин пя пред публика през ноември 2017г. на гала събитие на фондацията на Елтън Джон за борба със СПИН. През същия месец излезе и последният й албум A Brand New Me.

Арета Франклин е известна като "кралицата на соула", а кариерата и продължава седем десетилетия. Тя е получавала наградата "Грами" 18 пъти, включително една за цялостно творчество. Сред най-известните й песни се нареждат хитове като I Say a Little Prayer, Respect и (You Make Me Feel Like) A Natural Women. През 1987 г. тя стана първата жена, която беше приета в Залата на славата на рокендрола.

Като участник в борбата за граждански права Арета Франклин е изпълнявала песни на погребението на Мартин Лутър Кинг, както и на встъпването на длъжност на бившия американски президент Барак Обама.