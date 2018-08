Юбилеят на "Брилянтин" събра отново Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон

Той беше "лошото момче" Дани, тя беше "доброто момиче" Санди, а филмът, който ги направи световни звезди, навърши тези дни 40 години.

Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон се събраха за специалната прожекция на "Брилянтин" в Бевърли Хилс и дори направиха за публиката и журналистите няколко стъпки от прочутата екранизация на бродуейския мюзикъл.

Песни като You're the one that I want, Summer Nights и Hopelessly Devoted to You останаха като вечни хитове за няколко поколения.

Прожекцията, на която присъстваха и актьорите Диди Кон и Бари Пърл, както и режисьорът Рандал Кайзер, бе организирана от американската Академия за киноизкуство и науки.

"Идеята да бъде почетен нашият филм - а това означава толкова много за историята на киното - не може да се сравни с нищо друго. Мисля, че това наистина е един престижен момент", каза 64-годишният Траволта в прегръдката на 69-годишната Нютън Джон.

Двамата продължиха успешните си кариери десетилетия след премиерата на "Брилянтин", като австралийката и до днес е една от звездите в страната си, вдъхновяваща много изпълнители и актьори.