На 14 години Мили Боби Браун стана най-младият посланик на добра воля към ООН

© Shannon Stapleton Мили Боби Браун

Детският фонд на Обединените нации УНИЦЕФ привлече актрисата и модел Мили Боби Браун от хитовия сериал на "Нетфликс" Stanger Things като своя най-млад посланик на добра воля. На събитието, провело се в Лондон, 14-годишната звезда се обърна към световните лидери с думите: "Слушайте ни. Младите са много силни", съобщи "Ройтерс".

Браун обяви, че смята да се заеме с проблеми, свързани с образованието, насилието и тормоза, както и че иска да направи всичко възможно децата да чувстват сигурност и да имат достъп до чиста вода.

Номинираната за "Еми" актриса, която в Stranger Things изпълнява ролята на момиче със специални сили, което се опитва да спаси изчезнало момче, е говорила и в миналото за проблемите с тормоза, а миналата година изтри профила си в "Туитър" след серия от изпълнени с омраза и подигравки коментари.

Тя сподели, че ще използва платформата си, която включва над 18 млн. последователи в "Инстаграм", за да говори от името на милионите деца и млади хора, чиито гласове са били заглушени. Браун бе и най-младата личност в списъка на изданието "Тайм" за 100-те най-влиятелни фигури в света.

"Ставайки посланик на добра воля към УНИЦЕФ, споделям титлата с един от моите герои - покойната, великата Одри Хепбърн, която някога е казала: "Когато порасвате, откривате, че имате две ръце - една да помагате на другите и една да помагате на себе си." Точно това смятам да правя и аз", допълва тя.

Мили Боби Браун е родена на 19 февруари 2004 г. в Испания, но е британка. Има трима братя и сестри. През 2013 г. прави актьорския си дебют във филма Once Upon a Time in Wonderland, където играе по-малката Алиса. След това има епизодични роли в "Модерно семейство", "Анатомията на Грей" и британската поредица Intruders, но истинската слава я застига на 12 години след участието в Stranger Things, чийто трети сезон престои в средата на 2019 г..