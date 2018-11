Финалът на "Детската Евровизия" днес в Беларус е без българско участие

Шоуто тази вечер започва в 17 часа българско време и ще се излъчва на живо на официалния сайт на конкурса.



В тазгодишното издание ще дебютират Уелс и Казахстан, а Франция, Израел и Азербайджан се завръщат след няколко години отсъствие. Австралия ще представи своя песен за 4-и път, след като островната държава дебютира по време на конкурса в България през 2015 г..

За Беларус това е второ домакинство на "Детската Евровизия". Първото е през 2010 г. отново в Минск, когато победител става Армения. Беларус е и една от най-успешните държави на конкурса с една победа, две втори и две трети места. Страната участва в надпреварата всяка година от самото ѝ създаване през 2003 година.

Списък с всички участници в "Детската Евровизия" 2018 и техните песни:

1. Украйна - Дарина Красновецка с песента "Say Love"

2. Португалия - Рита Лардрайра с "Gosto de Tudo (Já Não Gosto de Nada)"

3. Казахстан - Даниелия Тулешова с "Ózińe sen"

4. Албания - Ефи Гийка с "Barbie"

5. Русия - Анна Филипчук с "Unbreakable"

6. Нидерландия - Макс и Ани с "Samen"

7. Азербайджан - Фидан Хюсейнова с "I Wanna Be Like You"

8. Беларус - Даниел Ястремски с "Time"

9. Ирландия - Тейлър Хинес с "IOU"

10. Сърбия - Божана Радованович със "Svet"

11. Италия - Мелиса и Марко "What Is Love"

12. Австралия - Джеил с "Champion"

13. Грузия - Тамар Едиславили с "Your Voice"

14. Израел - Ноам Дадон с "Children Like These"

15. Франция - Анджелина с "Jamais sans toi"

16. Македония - Мария Спасовска с "Doma"

17. Армения - Левон с "L.E.V.O.N."

18. Уелс - Манв с "Perta"

19. Малта - Ела Мангион с "Marchin' On"

20. Полша - Роксана Уеджел с "Anyone I Want To Be"