Наследниците на Марвин Гей ще получат 5 млн. долара заради плагиатство

Делото, в коeто семейството на покойния музикант Марвин Гей твърдеше, че Фарел Уилямс и Робин Тик са копирали неправомерно голяма част от песента му от 1977 г. Got to Give It Up в своя супер успешен хит Blurred Lines, започна още през 2013 г. Пет години по-късно съдебният спор най-сетне има окончателно решение, като обвиняемите поп изпълнители ще трябва да платят 5 млн. долара на ищеца, предаде Би Би Си.

Семейството на Гей спечели делото още през 2015 г., но Тик и Уилямс обжалваха. Тогава съдебните заседатели бяха единодушни, че хитът на дуото Blurred Lines от 2013 г. съдържа явни заемки от творбата на Гей, който не е сред живите от 1984 г. По време на седемдневния процес се разискваха тънките граници между артистичните влияния и кражбата. Това бе и първи успех за наследниците на Гей, които съдят редица съвременни изпълнители.

През март тази година делото беше подновено в Калифорния, но в крайна сметка решението от предходното бе потвърдено.

Тик, Уилямс и издателската компания на Уилямс More Water From Nazareth заедно ще трябва да платят на фамилията на изпълнителя щети в размер на 2.8 млн. долара. Освен това Тик ще плати и допълнителни 1.7 млн. долара, а Уилямс и компанията му - още 357 630 долара.

Пълната сума, която дължат - $4.98 млн., е малка част от всичките 16.6 млн. долара, които изпълнителите са спечелили от песента още по времето на първото дело.

Според решението на съда отсега нататък семейството на Гей ще получава и 50% от всички бъдещи приходи от песента Blurred Lines.

Издаденият на 26 март 2013 г. сингъл Blurred Lines се превърна в международен хит и оглави класациите в 24 страни, сред които САЩ и Великобритания.