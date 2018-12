Том Джоунс ще пее в Античния театър в Пловдив през 2019

© Sofia Music Enterprises Том Джоунс

Уелският изпълнител Том Джоунс ще изнесе концерт в Античния театър в Пловдив на 24 юни 2019 г., съобщиха организаторите от "София Мюзик Ентърпрайзис".

Последната му среща с българската публика беше през 2013 г., когато той пя в зала 1 на НДК.

И в Пловдив неговите почитатели ще могат да се насладят на някои от най-големите хитове на 78-годишния изпълнител, сред които са Delilah, Mama Told Me Not to Come, Sexbomb, What's New Pussycat, It's Not Unusual, She's a Lady, Burning Hell, Tower of Song и Hit Or Miss, както и на най-доброто от последните му албуми Spirit In The Room и Praise & Blame.

Билетите са в продажба в мрежата на "Ивентим" от днес и са ограничени до 3000 броя заради капацитета на мястото. Цената им е между 80 и 170 лв.