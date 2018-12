Стинг включва България в новото си турне през 2019

© Sofia Music Enterprises

Британската звезда Стинг ще изнесе концерт в зала "Арена Армеец" в София на 1 юни като част от новото му европейско турне, съобщиха организаторите "София Мюзик Ентърпрайсис". Настоящата обиколка носи името My Songs. В нея музикантът изпълнява някои от своите най-обичани песни като Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne и Message In A Bottle.Стинг се завръща в България, след като през 2017 и 2018 направи три концерта в столичната зала и Античния театър в Пловдив. В София бе придружен от сина си Джо Съмнър, а в Пловдив - от реге звездата Шаги, с когото издадоха съвместния албум 44/876, спечелил награда "Грами" за най-добър реге албум.Билетите влизат в продажба от 10 ч. на 18 декември и ще се предлагат онлайн в мрежата на "Ивентим" на цени между 60 и 140 лв..