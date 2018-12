"Мери Попинз се завръща" с нова доза магия в българските кина от днес

© Walt Disney

Отне 54 години, за да се появи продължение на един от най-знаковите филми в историята на "Уолт Дисни" - "Мери Попинз", но явно чакането си е струвало, защото и публиката, и критиката засега дават предимно положителни сигнали за резултата, който от днес, 19 декември, вече може да бъде гледан в българските кина.

Въпреки огромната отговорност, с която се натоварва, режисьорът на филми като "Чикаго", "Вдън горите" и "Мемоарите на една гейша" Роб Маршал превръща "Мери Попинз се завръща" в нова отделна класика, а Емили Блънт в главната роля успява да пресъздаде и възроди героинята на строгата бавачка "с нулев толеранс към глупостите" по начин, който може да се окаже знаков в кариерата й.

писа за филма британският "Телеграф", докато "Импайър" определиха Блънт за "безупречен" избор за ролята. Повечето издания, а и самият актьорски състав, в който влизат още знаменитости като Колин Фърт, Мерил Стрийп и Дик ван Дайк от оригиналния "Мери Попинз", са единодушни, че лентата внася така необходимата доза магия и надежда, които са дефицит в днешния свят.

Сценарият на Дейвид Магий се уповава на филма от 1964 толкова, колкото и на всички осем книги за героината от писателката Памела Травърз, чието неодобрение на оригиналния филм на Дисни е доста популярно. През 2013 г. студиото дори направи филм за историята и напрегнатите разговори по темата между основателя Уолт Дисни и писателката, озаглавен "Спасяването на г-н Банкс".

В настоящия Майкъл и Джейн Банкс, децата от първия филм, са вече пораснали. Действието се развива 24 години по-късно и Майкъл (Бен Уишау), който отскоро е вдовец, има три деца и е изправен пред труден момент - налага да затвори известно семейно имение и семейството им определено се нуждае от помощ.

Тук се намесва Мери Попинз (Емили Блънт), която идва, за да

след смъртта на тяхната майка, но и още веднъж да върне надеждата в порасналия Майкъл. Тя все още е силната бавачка, но в ръцете на Блънт героинята e и по-строга и доминираща, което е доста по-близо до нейното описание в книгите от поредицата, отбелязва в ревюто си сайтът Deadline. Новата Попинз с нежност ги превежда през магични светове и превръща дори обикновената вана преди лягане във вълшебно преживяване.

Блънт решава успешно трудната задача да направи роля, която превръща Джули Андрюс в носителка на "Оскар" и се превръща в емблема на цялата й кариера. Отзивите за това са вече видими - получи номинации за главна женска роля от "Златен глобус", "Критикс чойс" и Гилдията на филмовите актьори. След като успя да остави оригинален отпечатък върху образа и да го превърне в свой, голяма част от филмовата критика е единодушна, че й предстои и номинация за "Оскар".

Също толкова добре се справя и нейният екранен парнтьор Лин-Мануел Миранда, за който това е първа голяма филмова роля. Той е фенерджията Джак, който осветява света буквално и преносно. Заедно се превръщат в чудесен тандем, който пее, танцува и по всяка вероятност ще създаде своите мюзикъл класики за новите поколения въпреки смесените отзиви конкретно по отношение на музиката.

За част от критиците саундтракът на "Мери Попинз се завръща" е далеч от качествата, които притежава оригиналният филм от 1964, чиито песни са известни и се пеят от поколения и до днес. Изданието Vox пише, че в новата лената "песните са почти шокиращо забравими" и предизвиква

публиката да направи опит да си изтананика която и да е от тях на излизане от киносалоните.

"Холивуд рипортър" пък отбелязва, че липсва песен, която да е "толкова трогателно запомняща" се като Free the Birds от оригиналния филм например, но хвали The Place Where Lost Things Go за това, че успява да предаде "тъгата от филма с успокоителното послание за надежда".

Във вторник обаче Американската филмова академия обяви някои от финалните си списъци за номинации в отделни категории, сред които бяха и тези за оригинална филмова музика и оригинална филмова песен. "Мери Попинз се завръща" присъства и в двата и единственият филм с две песни, включени в списъците, така че шансовете му за награда и в музикалния раздел на "Оскар" са големи.

