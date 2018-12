Хардрок групата "Скид Роу" идва за първи път в България през 2019

© EventEase Skid Row в настоящия си състав

Повече от 30 години след основаването си американската хардрок и глем метъл група "Скид Роу" (Skid Row) ще се срещне за първи път с българските си почитатели на 7 юни 2019 г. в зала "Универсиада", съобщиха организаторите на събитието EventEase.

Основани през 1986 г. в Ню Джърси, музикантите стават известни в Щатите още в края на 80-те и през 90-те с първите си албуми. От дебютния Skid Row се раждат и някои от най-популярните им композиции като 18 and Life, Youth Gone Wild, I Remember You - дело на басиста на групата Рейчъл Болан и китариста Девйд Сабо.

За концерта в София те пристигат заедно с още един оригинален член от състава на бандата от 80-те - китариста Скоти Хил, присъединилия се в последните години барабанист Роб Хамърсмит и бившия фронтмен на DragonForce - вокала Зипи Терт. Последният записа с групата третия диск от трилогията им United World Rebellion, който ще носи заглавието United World Rebellion: Chapter Three и се очакава на пазара през 2019 г..

Макар да не са получавали "Грами", Skid Row могат да се похвалят с редица други признания като няколко сингъла в Топ 10, златни и мултиплатинени продажби на албуми и първо място за албум в класацията на "Билборд".

Билети за концерта на "Скид Роу" се предлагат на цена 45 и 50 лв. до края на декември, след това онлайн продажбата е на цена 55 и 60 лв..