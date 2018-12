На Нова година Брайън Мей представя нов сингъл от централата на НАСА

© Associated Press Брайън Мей на премиерата на филма "Бохемска рапсодия" през 2018 г.

Китаристът на британската рок група "Куин" ще изпълни на живо от контролния център на НАСА най-новия си сингъл в новогодишния ден, предаде сайтът NME.

Песента се казва new Horizons и ще е неговия първи солов сингъл от 20 години насам. Последният такъв Why Don't We Try Again излиза през 1989 г..

Музикантът, който е и доктор по астрофизика, посвещава новата си композиция на мисията на НАСА със същото име - New Horizons, която започна през 2006 г. и навръх Нова година ще е осъществила най-отдалечения от Земята космически полет.

"За мен бе вълнуващо предизвикателство да събера две части от живота си заедно - астрономията и музиката", казва Мей.

Според изданието в песента ще бъдат включени и думи на покойния Стивън Хокинг.

New Horizons ще излезе точно в 8 ч. местно време на 1 януари 2019 г..