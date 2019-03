Филмът, който заплашва да затрие онова, което остана от Майкъл Джексън

Затова и от страната на Джексън поставят под въпрос надеждността на Робсън и Сейфчък и ги определят като "опортюнисти" и "признати лъжци". Освен това се опитват и да предложат алтернативно съдържание, свързано с певеца. В деня на излъчването на филма "Напускайки Невърленд" в САЩ - 3 март, те пуснаха в YouTube два негови концертни записа от 1988 г. - от Букурещ и от стадион "Уембли" в Лондон.

Семейство Джексън се опита и гласно да подкрепи образа на поп звездата. Тадж Джексън, един от племенниците му, започна онлайн кампания за набиране на средства, с които да бъдат купени рекламни площи на автобусните спирки в Лондон, които да популяризират уебсайта MJinnocent.com със слогана "Фактите не лъжат. Хората го правят". Пред CBS братята Тито, Марлон и Джаки също заявиха, че макар да не са гледали филма, в него няма "нито капка доказателство" в подкрепа на неговите твърдения.

Продуцентът и режисьор на "Напускайки Невърленд" Дан Рийд пък от своя страна сравни феновете на певеца, които по думите му му изпратили десетки мейли, в които отхвърлят филма му, с религиозни фанатици. Тази сряда малко преди телевизионната премиера на документалната лента във Великобритания негови почитатели организираха и малък протест пред централата на Channel 4 в Лондон.

Междувременно наред с новината за изтеглянето на епизода от "Семейство Симпсън" и премахването на музиката на поп легендата от редица радиостанции по света миналия месец бе отложен и проектът за предстоящ биографичен мюзикъл на Бродуей на име Don’t Stop ‘Til You Get Enough. В същото време обаче според "Гардиън" няма изгледи мюзикълът Thriller Live да бъде свален от театър "Лирик" в Уест Енд в Лондон, където той се играе вече 10 години.