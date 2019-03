Саудитски самолет се върна от полет заради забравено на летището бебе

© Associated Press Архивна снимка: Сянка на самолет в небето

Полет за Малайзия е трябвало да се върне обратно на летището в Саудитска Арабия, след като един от пасажерите осъзнал, че е забравил бебето си на терминала, съобщава "Гардиън".

Пилотът, който управлявал полета за Куала Кумпур, направил необичайното запитване за разрешение да се върне обратно на летището в Джеда съвсем скоро след като потеглил, тъй като пасажерка съобщила на кабинния екипаж, че е забравила детето си.

Видео, в което се чува обаждането на пилота в централата за въздушен контрол на полетите, показва част от необикновения разговор между него и операторите, когато пилотът иска позволение да се върне на летище "Крал Абдулазиз".







"Господ да е с нас! Може ли да се върнем", пита пилотът. Сценарият, който явно се разиграва за първи път пред ръководителите на полетите, оставя оператора очевидно объркан и се чува как той се съветва с колегите си как е най-правилно да постъпи в тази ситуация.

"Този полет иска разрешение да се върне", казва той на свой колега и допълва: "Пътничка е забравила бебето си в зоната за изчакване, горкичкото."

От записа се чува и как пилотът повтаря: "Казах ви, пътничка е забравила бебето си на терминала и отказва да продължи полета."

След кратка пауза самолетът получава разрешение да се върне. "ОК, отправете се обратно към гейта", казва ръководителят на полети. "Това е нещо напълно ново за нас."

Рядкост е самолети да правят обратен завой и да се връщат или да се отклоняват от пътя си заради нещо, различно от техническа повреда или здравословното състояние на пътник.

През 2013 г. полет на "Америкън еърлайнс" от Лос Анджелис за Ню Йорк се отклони към Канзас заради неконтролируем пътник, който отказвал да спре да пее I Will Always Love You на Уитни Хюстън.

В Ню Йорк следващата година самолет, летящ по маршрута към Сеул, се върнал в гейта, след като наследничката на южнокорейската авиолиния Чо Хюн-Ах накарала старши член на екипажа да подаде оставка, тъй като ядки макадамия й били сервирани от пакет вместо от купа.