Демо на Starman на Дейвид Боуи беше продадено за 51 хил. британски лири

© Associated Press Дейвид Боуи през 1973 г.

Демо, за което се вярва, че съдържа първата версия на песента Starman на Дейвид Боуи, се продаде на търг за 51 хил. британски лири. Записът, чиято първоначална цена е била 10 хил. британски лири, е направен през 1971 г. и е събирал прах в таванско помещение в продължение на почти 50 години, съобщава Би Би Си.

В демото Боуи може да бъде чут как казва на китариста Мик Ронсън, че все още не е завършил песента. Ронсън връчва демото на приятеля си и начинаещ музикант Кевин Хътчинсън, който трябва да му помогне да научи песента. Хътчинсън обаче смята демото за поредния запис от репетиция и го захвърля на тавана си.

"Спомнях си как го слушах и си казах: това е сносно. Не си мислех, че е нещо кой знае колко впечатляващо", коментира Хътчинсън. "Когато си на 16, нищо не може да те впечатли", допълва той. Но въпреки че сменя дома си няколко пъти, той не изхвърля демото. И днес го намира за изключително ценно.

Starman излиза като сингъл през 1972 г. и незабавно се нарежда в топ 10 в музикалните класации в Обединеното кралство. Песента е включена в концептуалния албум на Боуи, в който той се превъплъщава в алтер егото си Ziggy Stardust.

След като гледа документален филм за Боуи, който почина на 69-годишна възраст през 2016 г., Хътчинсън си спомня за демото и го изважда от тавана си. А защо решава да го продаде? "Сега съм на 65 години... Не съм го използвал никога през живота си, така че започнах това, което по телевизията наричат разчистване", казва той.

Дан Хемсън, асистент мениджър на Omega Auctions, които осъществяват търга, твърди, че записът "вероятно е първата демо версия на Starman".

"Около създаването на тази вечна класика витае много от митологията на Боуи и суровостта на наистина красивата версия, която се чува тук, ни дава възможност да надникнем в творческия процес на този истински гений", каза още Хемсън.

Демото съдържа и записи на Moonage Daydream and Hang Onto Yourself.