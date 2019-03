Хитови песни на Бритни Спиърс ще прозвучат в мюзикъл с феминистко послание

© Associated Press Бритни Спиърс

Хитове на поп иконата Бритни Спиърс ще прозвучат на Бродуей в нов мюзикъл с феминистко послание, съобщава Би Би Си. Новината се появява в момент, в който Спиърс обяви, че ще вземе малко почивка от сценичната си кариера. Тя иска да се фокусира върху здравето на баща си, който се възстановява от операция.

Once Upon A One More Time ще разказва историята на приказни принцеси, които обсъждат книги в специален клуб. Техният живот променя злата Фея кръстница, която им носи копие на книгата "Женската мистерия", чиято авторка е Бети Фрийдън. Така у принцесите се поражда въпросът дали животът не е нещо повече от това да се омъжат за Чаровния принц и да пеят с животинки.

Историята ще бъде компилация от 23 песни от репертоара на Бритни Спиърс, като в тях ще са включени и хитовете Baby One More Time, Oops! I Did It Again и Toxic.

"Развълнувана съм, че ще има мюзикъл с мои песни, а още повече от това, че те намират място в толкова магичен свят, изпълнен с герои, с който съм израснала. Това е сбъдната мечта за мен", каза Спиърс.

Сценаристът Джон Хартмър обещава шоуто да бъде "изключително забавно и смешно". Премиерата ще бъде в Чикаго по-късно тази година. През 2020 г. мюзикълът ще стъпи на Бродуей в Ню Йорк.