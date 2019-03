Саундтракът към "Най-великият шоумен" е бил най-продаваният албум за 2018 г.

© БАМП Обложката на саундтрака на "Най-великият шоумен"

Оригиналният саундтрак към филма "Най-великият шоумен" (The Greatest Showman: Original Motion Picture Soundtrack (OST)) е най-добре продаваният албум в световен мащаб,по данни на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI).

Записът, който бе издаден успоредно с екранния дебют на филма на режисьора Майкъл Грейси с Хю Джакман в главна роля, оглавява класациите в редица страни, сред които Австралия, Япония, Обединеното кралство и САЩ. В над 60 страни води чартовете и в iTunes, а водещият сингъл от албума This Is Me влиза в Топ 5 на Великобритания.

"Във времена, когато глобалните възможности за разпространение на музиката изглеждат безгранични, съвсем нормално е най-продаваният албум да опровергае стереотипните очаквания и да изненада индустрията", коментира Макс Лузада, главен изпълнителен директор на Recorded Music, част от Warner Music Group.

Второто и третото място в класация заемат албумите на южнокорейската момчешка група BTS - Love Yourself 結 'Answer' и Love Yourself 轉 'Tear'), излезли съответно през май и август 2018 г.

Класацията включва саундтраците на още два филма. На четвърто място се нарежда този от филма "Роди се звезда", чийто автор е Лейди Гага, а на десето - от "Mamma Mia! Отново заедно".

Класацията за най-продавани албуми в света на IFPI комбинира данните от физическите и дигиталните продажби на албумите в глобален мащаб за съответната година.

Топ 10 според IFPI изглежда така:

1. Актьорският състав на "Най-великият шоумен" – The Greatest Showman (OST)

2. BTS – LOVE YOURSELF結 'Answer'

3. BTS – LOVE YOURSELF轉 'Tear'

4. Лейди Гага – A Star Is Born (OST)

5. Джони Халидей – Mon Pays C’est L’amour

6. Ед Шийрън - ÷

7. Queen - Bohemian Rhapsody

8. Пинк - Beautiful Trauma

9. Еминем - Kamikaze

10. Актьорският състав на "Mamma Mia! Отново заедно" – Mamma Mia! Here We Go Again (OST)