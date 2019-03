Сиренето с мирис на хип-хоп е най-добро, сочи проучване

© Handout, Reuters Комбинирана снимка на всичките девет пити ементал, участвали в теста в Бургдорф, Швейцария

Излагането на сирене на музика денонощно може да му придаде специфичен вкус и аромат, а швейцарско проучване по темата твърди, че хип-хопът може да се окаже с по-добър ефект, отколкото Моцарт например.

Девет пити ементал, всяка с тегло 10 килограма, са били поставени в отделни дървени щайги, за да бъде изпробвано влиянието на музиката върху вкуса и аромата им, разказва "Ройтерс".

© Handout, Reuters Деветте пити ементал, участвали в експеримента в Бургдорф, Швейцария

Отделните пити са слушали по 24 часа стилово различни произведения. Едното е било постоянно под звуците на We Got it From Here на A Tribe Called Quest. Друго - на операта "Вълшебната флейта" от Моцарт, а трето - на рок класиката на Led Zeppelin - Stairway to Heaven.

Има пита, която постоянно е "слушала" техното трака UV на Vril, a друга - мрачното ембиънт парче Monolith на швейцарския електронен дует Yello.

Други три парчета са били подложени на звукови вълни на ниски, средни и високи честоти, докато една от питите е била оставена в пълна тишина.

© Handout, Reuters Член на журито изследва мириса на сиренето по време на дегустацията

"Най-видимите разлики се наблюдаваха в силата на аромата, мириса и вкуса", обясняват изследователите от Университета на изкуствата в Берн, след като са анализирали откритията на кулинарно жури, което е направило дегустация на сляпо.

"Пробата с хип-хоп е на върха на списъка с всички сирена, подложени на музика, по отношение на плодовитостта. Сред всички изпробвани то е било най-силно по отношение на мирис и вкус", се казва още в анализа.

Бенджамин Лузуй, швейцарски телевизионен шеф-готвач и член на журито, разказва пред "Ройтерс", че разликите са били много ясни по отношение на текстура, вкус и външен вид. "Имаше нещо наистина много различно", допълва той.

© Denis Balibouse, Reuters Бет Вампфлер, производител на сирене, проверява питите от експеримента

Експериментът вместо високоговорители използва минипредаватели, които пренасят енергията на музиката в сиренето. "Цялата енергия резонира директно вътре в сиренето", обяснява Майкъл Харенберг от Университета на изкуствата в Берн.

Производителят на сиренето Бет Вампфлер пък допълва, че журито е направило двойна проба и двата пъти резултатите са били малко или много същите. Той казва, че отсега нататък експериментът ще продължи да се фокусира върху хип-хопа: "Идеята сега е да вземем 5 или 10 пити сирене и да ги подложим на хип-хоп, след което да сравним."