Всичко, което не знаете за коктейлите

Колко напитки с ром съществуват, разбираме ли от барове, какво е бъдещето на коктейлите, какво е тяхното минало, как се съчетават с храни или пък защо е важно какъв лед има в чашата? На всички тези въпроси отговор ще има по време на първия по рода си мастърклас панел за широката публика, част от пилотното издание "Бар на годината Бакхус".

На 30 март в Sofia Event Center пристигат специално за събитието петима лектори от Лондон и Атина, които ще говорят и ще демонстрират пред публиката най-новите тенденции в коктейлната индустрия. Панелът ще бъде открит от Лорета Тоска от Атина. Тя е двигател на единствена компания за кристално чист лед в Гърция ICE UP. Лорета ще сподели с публиката неизвестни факти за производството и качествата на леда, колко вида лед има и как трябва да се използват, когато се правят или поръчват коктейли.

Следващият клас е на Георги Радев, родом от Пловдив. Кариерата му се развива бързо и го изпраща в Лондон, където става съсобственик на един от най-награждаваните барове за коктейли с ром Lake Kane. Посланик на тики културата в света, Георги ще запознае аудиторията с отделен свят от коктейли с ром, ще разкаже как се управлява успешно бар и ще направи демонстрация на коктейли пред публиката.

Димитър Василев е продуктов мениджър и асистент-управител R&D в The Drink Factory на Тони Кониляро - институция в света на коктейлите и създаването на вкусове. Димитър ще разкаже как се създават тенденции, кои са най-новите технологии в света на баровете и какво стои в сърцето на всеки коктейл.

Димитър Димитров ще продължи с провокативна лекция за лошите примери в бранша и идеи как да се развива персонал и да се изготвя коктейлно меню. Той е бар-мениджър на бар By The Way и съосновател на Българската бар гилдия, както и единствен представител на България като съдя в конкурса European Mixology Awards.

Мастъркласовете ще завършат с госта Тед Лелекас от Гърция, който е винен журналист и представител на Moët & Chandon за Европа. Тед ще говори за съчетанието с храни и напитки. От "Бакхус" споделят, че темите и лекторите са така подбрани, че да бъдат полезни за професионалистите от бранша и интересни за всички любители и ценители на бар-културата. Класовете се продават с предварително запазване на места на bacchus.bg/top започват от 10:30 ч. и приключват в 14:00 ч.