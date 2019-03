Фестивал ще отбележи половин век от Уудсток с имена като Робърт Плант и Джей Зи

© Associated Press Един от ветераните от Уудсток, Джон Фогърти, изсвири няколко свои песни по време на пресконференцията, на която бяха обявени изпълнителите, които ще вземат участие в събитието по повод на 50-годишнината на легендарния фестивал

В средата на август ще бъде отбелязана 50-годишнината от провеждането на легендарния музикален фестивал Уудсток. В продължение на три дни (16, 17 и 18 август) на сцената в Уоткинс Глен, Ню Йорк, ще се качат музиканти от най-различни жанрове - както участници от 1969 г. като Карлос Сантана и Джон Фогърти, така и изпълнители, пропуснали навремето да се включат в Уудсток, като Робърт Плант. Но и съвременни поп звезди като Джей Зи и Майли Сайръс, съобщава "Ройтерс".

Мястото, където ще се проведе фестивалът, е едва на 150 мили от оригиналното местоположение на Уудсток. През 1969 г. фестивалът е обявен като "три дни на мир и музика" и се провежда в три поредни дни в средата на август.

Тогава никой не е очаквал, че събитието ще привлече публика от над 400 хил. души и ще се превърне в символ на антивоенното движение и контракултурата. Джими Хендрикс, Джанис Джоплин и The Who са съвсем малка част от имената, които нажежават атмосферата в Бетел, Ню Йорк, и стават част от историята.

Други популярни имена, които ще бъдат част от 50-годишнината от Уудсток, са Imagine Dragons, Chance the Rapper и The Lumineers. В списъка с участници влизат и представители на алтернативната сцена като The Raconteurs (един от проектите на Джак Уайт от "Уайт страйпс" - бел. ред.), Edward Sharpe & the Magnetic Zeros и Reignwolf.

През януари центърът за изкуства "Бетел Уудс" също обяви, че ще отбележи годишнината от музикалния фестивал.