Какво да четем през лятото: изборът на Бил Гейтс

Тази книга не е за вас, ако се гнусите от кръв. Но ако като мен я намирате за нещо удивително, ще харесате тази книга на британска журналистка с особено тясна лична връзка с темата. Фен съм на книги, които се задълбочават в определена тема, така че тази е точно по мой вкус. Пълна е със супер интересни факти, които ще ви накарат да оцените кръвта по нов начин.

A Gentleman in Moscow на Амор Тауълс

Романът на Тауълс разказва за граф, осъден на домашен арест в московски хотел. Той е забавен, умен и изненадващо оптимистичен. Дори ако не обичате да четете за Русия, колкото мен (изчел съм всичко на Достоевски), тази книга е изумителен разказ, който би се понравил на всекиго.

Presidents of War: The Epic Story, from 1807 to Modern Times на Майкъл Р. Бешлъс

Интересът ми към всички аспекти на Виетнамската война ме тласна към тази книга. Докато я довърша, научих много не само за Виетнам, а и за другите осем големи конфликта, в които САЩ са влезли по между началото на 19-ти век и седемдесетте години. Широкият поглед на автора ви позволява да забележите важни уроци за лидерството.