Прекалено добър за този свят ли е Киану Рийвс

© Mario Anzuoni, Reuters Киану Рийвс

Киану Рийвс отдавна е известен с непринуденото си и земно поведение. Актьорът нерядко пътува с публичен транспорт и разговаря с хората около себе си, без да се държи като типичната звезда. В последните дни социалните мрежи бяха залети от лични истории на негови почитатели, които са се срещали с него по тротоари, барове, купони, съобщава "Гардиън".

И докато подобни истории винаги са циркулирали в интернет, сега това явление беше подсилено от публикация на Наоми Фрай в "Ню Йоркър", в която тя обявява, че Рийвс е "прекалено добър за този свят", както и че той е "противоотровата на всичко, което не е наред в новинарския поток". Нейната статия завършва със спомена й за това как е забелязала актьора в малък местен театър. А това вдъхновява един от редакторите на "Ню Йоркър" да призове последователите си в "Туитър" да разкажат за срещите си с Рийвс.

Един потребител на "Туитър" си спомня как е срещнал актьора преди 15 години, точно след успеха на трилогията "Матрицата". По това време той е работил като барман и до днес твърди, че Рийвс е "най-милият човек на света". "Говорихме си за китари, мотори и скоч в продължение на 30 минути", споделя той.

Новозеландската актриса Мелани Лински пише как е попаднала на купон, на който е присъствал и Рийвс. Двамата си говорили за животни. "Той ме попита дали имам снимки на кучето си в костюм. Аз имах. Въпреки краткото общуване ми се стори, че той има красива душа", завършва тя.

Австралийският автор Роузи Уотърленд си спомня как когато е била студентка и е работела в кино, Рийвс се е появил и тя е трябвало да го придружи до сцената. "Той изглеждаше толкова сладък и нервен", казва тя. "Обърна се към мен, докато всички в киносалона го поздравяваха, и каза: "Пожелай ми късмет." Засмях се, защото не знаех как да реагирам на това. Казах му, че не се нуждае от късмет, а той отвърна: "Искаш ли да се обзаложим."

Историята на Уотърленд на свой ред води до редица коментари в същия дух. Сякаш веднъж започнали да разказват за краткия си допир с него, хората не могат да се спрат. Изглежда, където и да се появи Киану Рийвс - на улицата, в някоя малка закусвалня, в музикален клуб, той успява да очарова тези около себе си с непринуденото си поведение.

В момента актьорът отново се намира в светлината на прожекторите покрай третата част от поредицата, в която влиза в ролята на бившия наемен убиец Джон Уик. Той се появи и в романтичната комедия на "Нетфликс" Always Be My Maybe в епизодична роля, в която играе филмова версия на себе си.