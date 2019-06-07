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Дневник
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Мода за двойни щепсели и гей прайдове!
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comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 4363 Неутрално
Мода за двойни щепсели и гей прайдове!Libertarianism is just anarchy for rich people
virtual brainРейтинг: 1372 Весело
Я, радикално-православната СССР-ска ватенка се изходила и тук - ни в клин, ни в ръкав. АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".