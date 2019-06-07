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Фотогалерия: Мода, вдъхновена от Мик Джагър

След като сезонът за представяне на новите колекции на големите марки за пролет - лято 2020 г. започна с шоуто на "Прада" в Шанхай, модна къща "Сен Лоран" пък отведе публиката си на ревю на плажа в Малибу.