 
След като сезонът за представяне на новите колекции на големите марки за пролет - лято 2020 г. започна с шоуто на "Прада" в Шанхай, модна къща "Сен Лоран" пък отведе публиката си на ревю на плажа в Малибу.

© Reuters

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След като сезонът за представяне на новите колекции на големите марки за пролет - лято 2020 г. започна с шоуто на "Прада" в Шанхай, модна къща "Сен Лоран" пък отведе публиката си на ревю на плажа в Малибу.
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Марката представи най-новата си колекция мъжки облека с впечатляващ моден спектакъл на фона на вечерния океан.
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На гостите, сред които бяха и някои знаменитости от киното и музикалния бизнес като Майли Сайръс, Крис Хемсуърт и Киану Рийвс, бяха предложени джапанки с марка "Сен Лоран", както и брандирани напитки в черупки от кокосови орехи.
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Като отправна точка в колекцията си за мъже дизайнерът на "Сен Лоран" Антъни Вакарело посочва своя среща с вокала на "Ролинг Стоунс" Мик Джагър, при която той му показал гардероба си.
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Дизайнерът споделя: "Той ми показа гардероба си и бях особено впечатлен от детайлите, цветовете и отношението."
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Мик Джагър дори му предоставил достъп до своите стари тоалети от Ив Сен Лоран, за да може да ги проучи по-задълбочено и да ги пресъздаде по нов начин в колекцията.
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В резултат на това в нея се появяват прозрачни провлачени тениски и потници, които сякаш висят върху моделите, а към тях са добавени тънки шалчета и вратовръзки.
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Използвани са и много коприна и сатен.
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Колекцията включва и няколко дамски модела, вдъхновени от същата тематика.
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Сред гостите бяха актрисата Амбър Хърд, станала известна покрай краткия и скандален брак с Джони Деп.
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Двойката Крис Хемсуърт и Майли Сайръс.
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Рапърът Savage 21.
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Дневник

Дневник

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 4363 Неутрално

    Мода за двойни щепсели и гей прайдове!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  2. 2 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1372 Весело

    Мода за двойни щепсели и гей прайдове!
    —цитат от коментар 1 на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи

    Я, радикално-православната СССР-ска ватенка се изходила и тук - ни в клин, ни в ръкав.

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".




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