Брайън Адамс идва за концерт в Пловдив през есента

Канадският изпълнител Брайън Адамс ще изнесе първия си концерт в Пловдив на 14 ноември в Многофункционална зала "Колодрума", обявиха организаторите от "София мюзик ентърпрайсис".

Шоуто му е част от световното турне Shine A Light, с което Адамс представя четиринадесетия си студиен албум със същото заглавие, който излезе през март тази година и оглави националната канадска класация. Заглавното парче е записано съвместно с британската сензация Ед Шийрън и вече има стотици хиляди гледания в YouTube.

С над 65 милиона продадени копия, първи места в класации в над 40 държави и множество разпродадени турнета по света кариерата на Адамс продължава вече повече от 30 години.

Българската публика ще може да чуе на живо някои от най-големите му хитове като Run To You, Everything I Do (I Do It For You) и Please Forgive Me.

Билетите за концерта влизат в продажба утре, 11 юни, от 10 ч. в мрежата на "Ивентим".