Видео: Появи се нов запис на Фреди Меркюри

© YouTube Кадър от видеото към песента

Нечувана досега песен с гласа на покойния вокалист на "Куин" Фреди Меркюри бе представена за първи път по Radio 2 на Би Би Си след около десетгодишно търсене на това негово загубено вокално изпълнение.

Песента Time Waits For No One първоначално е била част от саундтрака на мюзикъла от 1986 г. "Време", който се играе на "Уест енд".

Версията, издадена по това време, включва звездата от групата "Куин" заедно с десетки добавени бекинг вокали.

Но по-ранна пробна версия на песента, записана с писано и с по-различни вокали, остава настрана и съответно бива забравена.

Песента е писана от Дейв Кларк от групата от 60-те Dave Clark Five, който имал усещането, че демо версията, записана първоначално, имала качества, които липсвали във финалния вариант.

"Когато я записахме първия път, отидох в "Аби роуд" и направихме първо пробна версия само с Фреди и пиано. Накара ме да настръхна. Беше магия", припомня си Кларк пред радиото.

Той разказва как след това започнали със същинския запис на песента и добавили 48 слоя вокали, което не било правено досега в "Аби роуд".

Мюзикълът "Време" (Time) е с участието на Клиф Ричард в ролята на рок звезда, която представлява Земята, когато планетата трябва да се изправи пред висш галактически съд. Критиката го осмива, но мюзикълът се играе на сцена две години. Меркюри обаче отказва роля в продукцията, казвайки, че заради едно нещо не става преди 15 ч., заради което не прави матинета, а когато има концерт, се раздава на сцената за около три часа, след което няма сили за нищо друго. "Така че не е невъзможно да правя осем спектакъла седмично", обяснил той.

Записът на песента му има известен, но не особено голям успех, когато излиза през 1986 г. и се нарежда на 32-а позиция в британските чартове.