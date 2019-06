Комикът Луи Си Кей идва за първото си стендъп шоу в София

Известният американски комик и носител на шест награди "Еми" Луи Си Кей ще гостува за първи в България на 23 юли в зала 3 на НДК по покана на "Комеди Клуб София".

В столицата той ще представи свое ново шоу, за което организаторите предупреждават, че ще бъде на английски език, ще съдържа нецензурен език и ще е подходящо за пълнолетни. Друго предупреждение е, че на гостите няма да се позволява използването на смарт телефони, смарт часовници и други технологии, позволяващи записването на видео- или аудиосигнал.

Носителят на "Еми", роден под името Луи Сикели, е звездата, авторът и изпълнителен продуцент на комедийната драма поредица "Луи" (Louie), която се излъчва по кабелния канал FX.C.K, 45 в САЩ. Занимава се с комедия от 25 години, но кариерата му в телевизията започва, когато пише шеги и сценарии за вечерни токшоута като това на Дейвид Летърман и Конан О'Брайън.

През 2012 г. изданието "Ролинг Стоун" го обяви за най-забавната личност, работеща в момента в щатския шоубизнес.

Критиката отдавна сипе хвалби по негов адрес не само в САЩ. През 2010 г. "Гардиън" го определи като "най-приятния тип в света на комедията". Това не значи, че шегите му не са хапливи. Напротив. Още в един от пилотните епизоди на сериала си "Луи" той се пошегува с католическата църква, твърдейки че тя съществува "единствено за целите на изнасилване на малки момчета".

През 2015 г. става първият комедиант, разпродал три пъти Madison Square Garden през 2015 г..

Луи Си Кей име осем специални стендъп шоу програми, които се радват на голям успех. Това са Shameless, Chewed Up, Hilarious, Word Live at Carnegy Hall, Live at Beacon Theater, Oh My God, Live at The Comedy Store и последният Louis C.K. 2017.

Събитието в София на 23 юли е с начален час 21:30 ч., а билетите са на цени от 70 и 90 лв..