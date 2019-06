The Black Strat на Дейвид Гилмор стана най-скъпата китара в историята

© Кино Арена Част от постера на концерта David Gilmour Live At Pompeii

Колекцията от над 120 китара на бившия вокал и китарист на "Пинк Флойд" Дейвид Гилмор надмина всички пазарни прогнози по време на търг, провел се в нюйоркския клон на аукционна къща "Кристис" вчера.

Цялата колекция бе продадена за 21,5 млн. долара, които ще бъдат използвани за дейността на благотворителната фондация на музиканта.

Звездата на търга обаче бе легендарният черен "Фендър Стратокастър", известен като The Black Strat, с който са записани песните Comfortably Numb, Money and Shine On You Crazy Diamond. Китарата бе продадена за 3 970 000 долара, с което постави нов рекорд.

Друг голяма удар направи и акустичната китара от 1969 Martin D-35, използвана за записите на Wish You Were Here, която първоначално бе оценена да достигне между 10 и 20 хил. долара, а накрая бе продадена за 1 095 000.

Отделно от това друг негов "Фендър Стратокастър", известен като #0001 и използван в записите на The Wall достигна цена от 1 815 000 след четириминутно наддаване.

Друга китара от същите записи - Gibson от 1955 г. модел Les Paul Goldtop отиде при нов собственик срещу 447 хил. долара.

Когато обяви намерението си да продаде голяма част от китарите си на търг в края на януари, Гилмор сподели, че планира да го стори още от 1987 г. насам. Освен, че освободят голямо пространство в дома му, така инструментите ще донесат радост на други хора, а в замяна ще съберат средства за важни каузи.

"Тези китари бяха много добри с мен. Те са ми приятели. Дадоха ми много музика. Просто мисля, че е време да си заминат и да служат на някой друг. Моето време с тях мина. Разбира се, парите, които ще бъдат събрани с тях, ще сторят огромно количество добрина на света - това е намерението ми."