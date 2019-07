Рапърът Big Daddy Kane идва за първия си концерт в България

© Rock On Jamz Big Daddy Kane

Американският носител на "Грами", рапърът и актьор Big Daddy Kane ще направи първото си изпълнение пред българската публика на 23 август в столичния клуб "Микстейп 5", обявиха организаторите на събитието Rock On Jamz.

Считан за едно от най-влиятелните MC-та на своето време и в хип-хопа въобще, 50-годишният изпълнител става известен първо в средата на 80-те години като част от състава на Juice Crew, с което печели сърцата на нюйоркската сцена.

През 1987 г. издава дебютния си сингъл Raw, който и до днес е един от най-големите му хитове. Година по-късно се появява и първият му солов албум Long Live The Kane, от който като класики в жанра остават още Ain’t No Half Steppin, Set It Off и Just Rhymin’ with Biz.

Така до края на 90-те години издава общо седем албума, заради които изданията "Ролинг Стоун", The Source и гиганти като MTV го поставят задължително в класациите си за най-добрите хип-хоп MC-та в историята.

Концерта от българска страна ще подгряват DJ Skill & Jose, Atila & DJ Akasha, Григоров, както и танцуващите Breaking Cypher.

Билети за концерта се предлагат предварително на цена 30 лв. в мрежата на Bilet.bg. На входа ще струват 40 лв.