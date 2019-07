Почитатели на Майкъл Джексън съдят участници във филма "Напускайки Невърленд"

© Mike Blake, Reuters Цветя върху звездата на Алеята на славата на Майкъл Джексън 10 години след смъртта му

Три групи от почитатели на Майкъл Джексън повдигнаха обвинение за опетняване на името на певеца срещу Уейд Робсън и Джеймс Сейфчук. Двамата твърдят, че звездата е извършила сексуално посегателство над тях, в документалния филм на HBO "Напускайки Невърленд". Делото вече се гледа в Орлеан, Франция, а съдът каза, че решението ще бъде обявено на 5 октомври, съобщава "Ройтерс".

Адвокатът на феновете Иманюел Людо определи обвиненията на Робсън и Сейфчук като "истинско линчуване" на Джексън, който почина през 2009 г. Групите "Общността на Майкъл Джексън", the MJ Street и On the Line се борят за символично обезщетение от 1 евро на всяка от тях. Те са решили да действат във Франция, защото законите на страната позволяват защита от клевета и посмъртно - нещо, което не е възможно в САЩ и Великобритания.

Робсън и Сейфчук не присъстваха в съдебната зала и не бяха изпратили адвокат, който да ги представлява. В "Напускайки Невърленд" те разказват как са се сприятелили с Джексън, който им е посегнал, когато са били съответно на 5 и на 8 години. Това се е случило в началото на 90-те години.







През 2005 г. Джексън бе признат за невинен по дело за посегателство над друго момче. Семейството му отрече обвиненията, повдигнати във филма.

"Напускайки Невърленд" беше излъчен по канал М6 във Франция и се отрази негативно върху наследството, което Джексън остави след себе си. Някои радиостанции спряха да излъчват негови песни, беше изтеглен епизод от "Семейство Симпсън", а луксозната модна марка "Луи Вюитон" премахна артикули, свързани със звездата, от лятната си колекция.

Иманюел Людо заяви увереност, че ще спечели делото. През 2014 г. той представляваше "Общността на Майкъл Джексън", когато групата успя да получи обезщетение от 1 евро от лекаря Конрад Мъри за неволното му съучастие в смъртта на певеца. "Във Франция не е позволено да клеветиш името на мъртвите", каза Людо. "Има морал и емоционално страдание. А когато е налице страдание, има и обезщетение. Много е просто", завърши той.