Стиви Уондър ще се подложи на бъбречна трансплантация

© Associated Press Стиви Уондър

Американският композитор, музикант и певец Стиви Уондър обяви пред хиляди свои почитатели по време на концерт в Лондон в събота вечер, че му предстои трансплантация на бъбрек през септември, предаде "Ройтерс".

На събитието в Хайд Парк музикантът обяви, че има донор и че съобщава това пубично, за да избегне разпространяването на слухове за неговото здраве.

Неговото изказване бе заснето на видео и разпространено в "Туитър".

69-годишният носител на 25 награди "Грами" и "Оскар", чиито хитове включват песни като Superstitious, I Just Called to Say I Love You и Isn't She Lovely, не обяви причината, поради която се налага трансплантацията.