Гари Олдман и Дейвид Финчър ще правят заедно филм за филма "Гражданинът Кейн"

© Phil Mccarten, Reuters Гари Олдман

След петгодишно отсъствие американският режисьор Дейвид Финчър се завръща в игралното кино с проект за "Нетфликс", в който носителят на "Оскар" Гари Олдман ще изпълнява главната роля. Биографичният филм на име "Манк" ще разказва за сценариста на филма "Гражданинът Кейн" Херман Манкевич, съобщава "Варайъти".

Лентата се базира на сценарий на покойния баща на Финчър - Джак, който работи по него преди смъртта си през 2003 г..

Все още няма детайли около сюжета, но източници твърдят, че историята ще се върти около бурното развитие на сценария на "Гражданинът Кейн" и работата на Манкевич с режисьора Орсън Уелс. Класиката от 1941 г. и до днес е сочена за един от най-добрите филми на всички времена, но въпреки големия му успех и признанието на критиката единствено сценарият получава "Оскар".

Финчър ще снима филма, който е продуциран от "Нетфликс", в черно-бял вариант. Очаква се снимките да започнат през ноември.

"Манк" ще бъде първи игрален филм за Финчър от "Не казвах сбогом" насам. Междувременно той режисира няколко от телевизионните формати на "Нетфликс" като "Къща от карти", Mindhunter и анимираната поредица "Любов, смърт и роботи".

В последно време британецът Олдман, който миналата година спечели "Оскар" за ролята си в образа на Уинстън Чърчил в "Най-мрачният час", бе зает със снимките на няколко филма като The Laundromat на Стивън Содърбърг с Мерил Стрийп, който също е на "Нетфликс", както и на The Woman in the Window с Ейми Адамс и "Куриерът" с Олга Куриленко.