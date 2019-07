"Металика" издават ... детска книга

© metallica.com Снимка на корицата на книгата, публикувана в сайта на групата www.metallica.com

Метъл групата "Металика", известна с песни като Seek & Destroy, Leper Messiah, Harvester of Sorrow и My Friend of Misery, навлиза в издателския бизнес с публикуването на своя детска книга. Съобщение за това бе публикувано на официалния им уебсайт.

Илюстрираното издание със заглавие "АБВ-то на Металика" (The ABCs of Metallica) ще бъде издадено на 26 ноември, а приходите от него ще отидат за благотворителната фондация на групата "Всичко в ръцете ми" (All Within My Hands). Групата прави книжката заедно с писателя Хауи Ейбрамс и илюстратора Майкъл "Кейвс" Маклиър.

Музикантите допълват, че в книжката чрез рими и илюстрации ще бъде пресъздадена историята на групата от А до Я, като всяка буква ще представя отделен момент от израстването им от Garage Days до Master of Puppets, примесени със забавни факти за тях.

Последният албум на "Металика" - десетият в тяхната 38-годишна кариера, бе озаглавен Hardwired to Self Destruct и излезе през 2016. Той бе продаден в 5 млн. копия в цял свят и получи номинация за "Грами".

Неотдавна групата изнесе два мащабни концерта във Великобритания, описани от "Гардиън" като "майсторски клас по метъл" с "брутални хеви метъл рок песни за смъртта и разрухата заедно с някои нежни химни за - ами, смъртта и разрухата".