"Игра на тронове" е с рекордните 32, а "Чернобил" - с 19 номинации за "Еми"

© © 2019 HBO Europe, Inc. All rights reserved Кадър от "Чернобил"

Платената кабелна мрежа HBO получи рекордните 137 номинации за 71-вите награди "Еми", които бяха обявени във вторник вечерта и с това задмина конкурента си "Нетфликс" в годишната битка за най-големите телевизионни отличия.

Голяма част от номинациите на HBO идват от две от най-хитовите му заглавия. "Игра на тронове" получи общо 32 номинации, с което подобри собствения си рекорд и се превърна в шоуто с най-голям брой номинации за една година в историята на наградите. Мини сериалът "Чернобил" за аварията в атомната електроцентрала през 1986 г. получи 19.

"Нетфликс" успя да си спечели 117 номинации за своите продукции, сред които са When They See Us - драма за реално съществували мъже, станали известни като "Петорката от Сентръл парк", както и комедията "Руска кукла".

Телевизионните мрежи и услугите за стрийминг се надпреварват ожесточено да достигнат номинации за "Еми", които често помагат за спечелването не само на внимание, но и на нови зрителите и техни абонати. Престижът помага и за привличането на топ актьорите на Холивуд във времена, когато медийните и технологичните компании инвестират в свои собствени алтернативи на "Нетфликс", отбелязва "Ройтерс'.

Звездата на "Чернобил" Джаред Харис, който е номиниран за главна мъжка роля в мини сериал, похвали HBO за

"репутацията си да оставят творците да правят онова, което искат да правят". В интервю за агенцията преди време той допълни още: "Не наемаш пилот, за да му кажеш как да пилотира самолет."

Досегашният рекорд за най-много номинации бе поставен през 2015 г. отново от HBO, когато мрежата получи общо 131.

Всъщност HBO отдавна е първенец на "Еми" и води номинациите за наградите вече 17 поредни години. През 2018 г. обаче "Нетфликс" задмина конкурента си и го остави на второ място със своите 112 номинации срещу неговите 108. Накрая и двете мрежи си тръгнаха с по 23 статуетки "Еми" всяка.

Сред останалите претенденти на HBO тази година са комедиите Veep и Barry, драмата Succession и шоуто Last Week Tonight With John Oliver.

"Нетфликс" има две заглавия в надпреварата за най-добър драматичен сериал - "Бодигард" и Ozark.

Сред стандартните телевизионни мрежи NBC е с най-много номинации - общо 58, сред които са за семейната им драма, комедиятаи забавното шоу

Amazon.com Inc се нарежда на четвърто място с номинации за свои продукции като Fleabag и The Marvelous Mrs. Maisel.

На пето място е компанията CBS Corp. Техни претенденти за награди в категорията най-добра комедия с поредицата Schitt’s Creek, която се излъчва по кабелната телевизия Pop TV. Каналът е с общо четири номинации - първите в историята му.

Победителите тази година ще бъдат обявени на 22 септември с телевизионна церемония в Лос Анджелис.

Всички номинации може да видите тук.