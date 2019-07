Натали Портман ще е Тор в пола

© Associated Press

Натали Портман ще е първата жена, размахваща чука на Тор, Махершала Али ще замести Уесли Снайпс в нова версия на "Блейд", а Анджелина Джоли и Салма Хайек ще се появят във "Вечните" (The Eternals).

Това само част от новините, които Marvel Studios създаде в събота в Сан Диего на конференцията Comic-Con. Собственост на гиганта "Уолт Дисни" (Walt Disney), студиото представи какво ще пусне на екран в следващите две години. Това стана часове преди да бъде официално оповестено, че с общо над 2.79 млрд. долара "Отмъстителите: Краят" е надминал абсолютния световен рекорд за приходи на "Аватар".

Близо 6500 ентусиазирани фенове в публиката аплодираха и появата на Скарлет Йохансон, която след няколко участия в поддържащи роли в "Железния човек" и "Отмъстителите" получава главна роля в "Черната вдовица". След като в няколко филма игра Джейн Фостър, приятелката на Тор (Крис Хемсуърт), Натали Портман също е с главна роля в Thor: Love and Thunder.

Доктор Стрейндж сесдобива с отделен филм Doctor Strange in the Multiverse of Madness, който режисьорът Скот Дериксън описа като "първият страшен филм във вселената на "Марвел". Китайският актьор Тони Люн получата главната роля в "Шанг-чи и легендата за десетте пръстена" (Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings) с първия супергерой от азиатски произход.

Новите заглавия за т.нар. Четвърта фаза от киновселената на "Марвел" (Marvel Cinematic Universe или MCU), чието изграждане започна през 2008 г. с "Железния човек" и до днес е донесло на компанията над 22 млрд. долара.

В The Eternals Джоли Хайек и Ричард Мадън ще разкажат през ноември 2020 г. история за притежаващи свръхсили безсмъртни извънземни, които приличат на хора.

Времето на събитието в Сан Диего не стигна за всичко и Кевин Фийг, президентът на Marvel Studios, само потвърди, че се задават продължения на "Фантастичната четворка", "Черната пантера" и "Капитан Америка", както и телевизионни сериали Loki и Hawkeye, по които работят практически същите екипи, които снимат филмите за големия екран.

Още преди тази лавина от заглавия за следващите 24 месеца в киносредите се чуват все повече критики за това, че "Уолт Дисни" се е превърнал в несравним с каквото и да е друга на пазара гигант, събиращ милиарди долари от зрителите всяка година, но също така и губещ усета си за иновативност за сметка на наглед безкрайно комерсиализиране на успешни модели, основани на комикс герои.