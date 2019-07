The Chemical Brothers идват за пръв път в България през октомври

© "АРТ БГ" Част от светлинното шоу

Британското електронно дуо The Chemical Brothers ще изнесе първия си концерт в България. Групата, която заедно с формации като Prodigy и Fatboy Slim наложи жанра big beat през 90-те години, ще излезе пред българска публика в зала "Арена Армеец" на 10 октомври тази година, съобщават организаторите на събитието от продуцентската компания "АРТ БГ".

Том Роуландс и Ед Саймъндс се събират в Манчестър през 1989 г. под името Dust Brothers. Сменят името си на The Chemical Brothers едва през 1995 г. Първият им албум Exit Planet Dust е добре приет на Острова, но световната им слава идва с втория - Dig Your Own Hole. В България те ще представят новия си албум No Geography, но ще изпълнят и едни от най-големите си хитове като Hey Girl Hey Boy, Block Rockin’ Beats, Galvanize.

В България The Chemical Brothers пристигат с оригинална продукция, която включва внушително 3D светлинно шоу и други впечатляващи сценични ефекти. Тя беше представена за пръв път на фестивала в Гластънбъри и ще бъде доставена до "Арена Армеец" със 7 тира.

По условие на мениджъра на групата ще бъдат за концерта ще бъдат пуснати едва 9500 билета на цена от 59 до 100 лв. Те ще бъдат пуснати в продажба от утре в мрежата на "Ивентим".