HBO прави документален филм за Ралф Лорън

© Associated Press Ралф Лорън

HBO работи по документален филм за легендата Ралф Лорън. Премиерата на Very Ralph ще бъде на 12 ноември, а неин режисьор и продуцент е Сюзън Лейси, която стои и зад Jane Fonda in Five Acts, съобщава Esquire.

Филмът ще разкаже личната история на дизайнера и ще хвърли поглед върху развитието на бранда му. Ще бъдат използвани много архивни материали от 50-годишната история на известната марка. Създателите на Very Ralph обещават интервюта с колеги на дизайнера, със семейството му и с известни личности, които носят дрехите му от цели десетилетия. Сред тях попадат имена като Карл Лагерфелд, Хилъри Клинтън, Наоми Кембъл, Джесика Частейн и Даян фон Фюрстенберг.

Според Esquire марката на Лорън е свързана с нещо повече от модата - тя представя "визия за идеален и хиперстилизиран свят". А тази визия е била успоявана от много субкултури в хода на времето. "В голяма степен Лорън винаги е бил инфлуенсър, преди още тази дума да съществува", отбелязва изданието.

Дизайнерът неотдавна получи рицарско звание от Обединеното кралство. То му бе присъдено от кралица Елизабет II и му бе връчено от принц Чарлз в Бъкингамския дворец на частна церемония.