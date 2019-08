Вайола Дейвис ще играе Мишел Обама в сериал за първите дами на САЩ

© Associated Press Вайола Дейвис

Американската актриса Вайола Дейвис ще играе ролята на Мишел Обама в нов телевизионен сериал, озаглавен "Първите дами".

Носителката на "Оскар" ще е и изпълнителен продуцент на поредицата, която ще се опита да надникне в личния и политическия живот на някои от първите дами, останали в историята на САЩ. Първият сезон ще се фокусира върху Обама, Елинор Рузвелт и Бети Форд.

Според сценария на писателя Арън Коли действието ще се развива повече в Източното, отколкото в Западното крило на Белия дом и ще покаже колко много изключително важни решения са били взимани, скрити от погледа.

Дейвис и Мишел Обама са се срещали многократно много преди началото на проекта. През 2017 г. актрисата сподели във фейсбук своя снимка с първата дама, придружена с думите: "Продължавайте да разпръсквате светлина и да влияете на бъдещите поколения, които идват."

Един от най-актуалните филми с участието на Дейвис е добре приетият от критиката филм на Стив Маккуин "Вдовици", а междувременно тя продължава да се снима и в драматичния сериал за малкия екран How To Get Away With Murder.

В момента тя се снима и в ролята на една от първите професионални афроамерикански блус певици Ма Рейни в продукцията на "Нетфликс" Black Bottom, където си партнира с Чадуик Боузман, а освен това се очаква да поеме и ролята на Шърли Чизъм в биографичния филм на "Амазон" за първата жена и едновременно с това първия чернокож кандидат за президент на Щатите.

Семейство Обама от своя страна също навлязоха във филмовото продуцентство, след като подписаха сделка с "Нетфликс" през 2018 и неотдавна представиха първия си документален филм от нея.

В рамките на договорката им предстоят още документални и художествени филми. "Засягайки проблеми, свързани с раса и класа, демокрация и граждански права, както и много други, вярваме, че тези продукции не само ще забавляват, но и ще образоват, свързват и ще ни вдъхновяват", бе един от коментарите на Барак Обама по повода.