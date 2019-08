"Бон Джоуви" обяви името на новия си "социален" албум

© Associated Press "Бон Джоуви"

Новият албум на групата "Бон Джоуви" ще се казва Bon Jovi: 2020. Вокалистът Джон Бон Джоуви обяви името от сцената на музикалния фестивал Runaway to Paradise, който се провежда на борда на средиземноморски круиз, плаващ от Барселона до Палма де Майорка, съобщава изданието "Варайъти".

Рокерът от Ню Джърси коментира заглавието с думите: "Това ще е година на избори, така че защо не?" Другата причина за името той обяснява с това, че след издаването на предходния дългосвирещ запис на групата от 2016 This House is Not For Sale, който той определя като по-личен, сега музикантът има "ясна визия, движейки се напред".

Бон Джоуви допълва, че албумът ще засяга много по-"социално осъзнати" теми, сред които ще са песни за ветерани с разстройства от посттравматичен стрес и скорошните престрелки в Охайо и Тексас.

Изпълнението на групата в рамките на круизния фестивал трябваше да бъде на основната му сцена, но заради буря бе изместен на закритата му сцена. Там срещата с публиката е включвала не само музикални изпълнения, но и сесия с въпроси и отговори между публиката и изпълнителите. На нея Джон Бон Джоуви е споделил, че песните, които му се иска той да беше написал, са Pride на U2, Born to Run на Брус Спрингстийн, всяка от песните на "Бийтълс" и The Boys of Summer на Дон Хенли.