Нов албум на покойния Ленард Коен излиза през ноември

© Asscociated Press Ленард Коен

През ноември тази година ще излезе нов албум с творчеството на покойния Ленард Коен. Името му е Thanks For The Dance и съдържа 9 песни. Първият сингъл The Goal вече може да бъде купен онлайн в няколко музикални платформи, съобщавa американската звукозаписна компания Legacy Recordings.

Седем месеца след смъртта на Ленард Коен, който умира през 2016 г., синът му Адам Коен решава да започне работа по албум, в който да включи неиздадени музикални записи на своя баща. Те остават след съвместната им работа по четиринайсетият и последен студиен албум на канадския изпълнител, който се казва You Want It Darker.

Thanks For The Dance е записван на няколко места по света - в Лос Анджелис, Берлин и Монреал. В него взимат участие различни музиканти, от които китаристът Хавиер Мас, с който Коен работи в продължение на 9 години, певците Деймиън Райс и Лесли Фийст, басистът Ричард Рийд Пари, китаристът Брайс Деснър и пианистът Дъстин Охалоран.

Албумът ще бъде пуснат в продажба на 22 ноември.