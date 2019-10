Хоакин Финикс за загубата, любовта и тъмната страна на човешката психика

Актьорът сякаш винаги е имал някакво

интуитивно усещане за тъмната страна човешката психика.

През 2017 в You Were Never Really Here той играе увреден мъж, който убива с чук богатите мъже, които изнасилват непълнолетни момичета. Преди това във филма на Спайк Джонз "Тя" (Her), по време на който се запознава с годеницата си Руни Мара, е самотен депресивен тип, който се влюбва в операционната система на компютъра си.

През 2010 г. скроява и огромен номер на всички, като играе полуреална версия на самия себе си като самоунищожителен актьор, който се опитва да изгради кариера в хип-хопа във филма I'm Still Here, числящ се към т.нар жанр мокюментъри (нещо между шега и документалистика - бел.р.), При него линията между действителност и измислица става още по-сложна, когато две жени от екипа съдят режисьора Кейси Афлек за неблагопристойно поведение.

© Reuters Хоакин Финикс

Обяснява желанието си да прави филми с по-дълбоки и сложни истории с най-различни неща, но гледа за причините и в детството. "От много ранна възраст имах алергия към - каква е думата - към просто несериозни, безсмислени детски неща", казва актьорът и самият той не може да открие причината за това. "Сигурен съм, че искате някакво фройдистко обяснение, вероятно има такова."

Тъмнината в неговата работа се допълва и от сянката на най-големия му брат Ривър, заради която

дълго време е наричан "вторият най-известен Финикс".

По стечение на обстоятелствата през 1993 г. Хоакин и сестра им Рейн са свидетели на смъртта му пред клуба Viper Room на "Сънсет булевард", който тогава е собственост на Джони Деп. Макар да е минало много време и събитията оттогава да са вече избледнели за медиите, те никога няма да избледнеят за самия Хоакин, а и репортерите не пропускат възможност да го питат за случилото се. Той самият казва, че се опитва да не мисли за това.

Пред репотера на "Варайъти" той показва и бунгалото си в "Холивуд хилс", където в кухнята вари сладки картофи за двете си кучета вегани - Оскар и Сода. Второто е голям смесен бял питбул, който Финикс спасява от евтаназия преди 13 години. Сода има алергия към директното излагане на слънце, затова трябва да седи на сянка от девет до пет часа. Финикс й е взел специален костюм, за да ходи на плажа, но тя явно не го харесва.

Акторът живее с Мара, която освен в "Тя" му партнира и в "Мария Магдалена", където тя е Мария, а той е Исус Христос - "роля, която просто съм бил роден да изиграя", казва актьорът с насмешка. Той си припомня, че по време на снимките на Her си е мислил, че тя го презира. После обаче разбрал, че всъщност го е харесвала, но е била срамежлива. "Тя е единственото момиче, което съм търсил в интернет", припомня си той. "Бяхме просто приятели, приятели по имейл. Никога не бях правил нещо такова. Никога не бях търсил момиче онлайн."

Финикс разказва и за скорошното си лечение с хипноза за спиране на цигарите - навик, който възприема още като тийнейджър, но явно не му се получава. За "Жокер" се подлага и на много крайна диета, с помощта на която успява да шокира публиката при появата на първата негова снимка от филма.

В разговора актьорът коментира и колко трудно е в днешно време правенето на комедии в Холивуд, когато всички комици се чудят как да разсмеят публиката, без да обидят никого. "Трудно е да спориш с 30 млн. души в "Туитър", Просто не можеш да го правиш, нали?", това кара хората да се отказват, смята той.

В този смисъл

историята на "Жокер" е и като критика към Холивуд:

за това как един отчужден бял мъж, който не успява да бъде забавен, прибягва към крайно насилие.

© Reuters Тод Филипс и Хоакин Финикс

Финикс получава сценария за филма през 2017 г. и след това четири месеца разговарят с режисьора и сценариста в дома му. За да развие образа на Артър Флек, актьорът прави огромно проучване за нарцисизма и криминологията, изучава движенията на Бъстър Кийтън и актьора Рей Болгър, който изпълнява плашилото в "Магьосникът от Оз", вдъхновил неговия зловещ танц, демонстриращ лудостта на Флек.

В една от сцените според сценария Флек трябвало да се затвори в банята след няколко убийства, където да търси място, за да скрие пистолета си. Финикс и режисьорът усетили, че някак не било правилно, и започнали да обсъждат сцената, докато останалите от екипа почиват. Филипс засвирил на пианото нова музика, композирана за филма, а Финикс запознал да танцува някакъв свой танц, подобен на танго. Режисьорът помолил оператор да започне да го снима с камера в ръка. Били само тримата в помещението, докато екипът от 250 души чакали отвън. Сцената след това става част от впечатляващи трейлър, в който звучи Smile на Джими Дуранте.

Голямата му муза обаче си остава един от колегите му на снимачната площадка на "Жокер" - Робърт де Ниро. "Той е любимият ми американски актьор", казва Финикс и допълва, че го е впечатлявало как той прави неща в дадена сцена, има конкретно поведение, определени жестове или движения, независимо дали камерата следи него или дори не го регистрира. Самият Финикс казва, че за него

актьорската работа трябва да е като документалистика.

Но по време на снимките двамата почти не разменят реплики извън сценарните. Де Ниро настоявал да има предварително четене на сценария, което Финикс обикновено пък избягвал, но в крайна сметка трябвало да се съгласи. След като приключило, Де Ниро го повикал в офиса си, но актьорът не искал да отиде, защото се чувствал зле след четенето. Режисьорът Филипс обаче го накарал. Това бил Де Ниро все пак и той с неохота се съгласил. Обсъдили няколко дребни въпроса по сценария, след което Де Ниро хванал лицето на Финикс в ръцете си и го целунал по бузата и му казал, че всичко ще бъде наред.

Целия текст на "Венити феър" може да откриете тук. "Жокер" тръгва по кината в България от 4 октомври.