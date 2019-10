1/15

Фотогалерия: Визии за свобода на словото

Преди два дни третата изложба от поредицата Pass The Ammo бе представена за малко повече от 24 часа в новооткритото пространство КО-ОП.

Всички произведения в нея са плод на новаторски формат Sprints, създаден от платформата за социално ангажирано изкуство Fine Acts.

В него визуални артисти се събират за един уикенд, за да развият и завършат произведенията си по дадена тема в рамките само на 48 часа. Този път темата, по която са работили всички, е свободата на изразяване с фокус върху свободата на пресата, фалшивите новини и липсата на доверие към медиите.

На снимката: Проект за постер/картичка You Are In Control на Атанас Гиев