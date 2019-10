Фетбой Слим смеси речта на Грета Тунберг с хита си Right Here, Right Now

Британският електронен продуцент Норман Кук, известен повече като Фетбой Слим (Fatboy Slim), почете Грета Тунберг по време на свое изпълнение в Гейтсхед миналия петък, като смеси речта й пред ООН заедно с един от най-големите си клубни хитове Right Here, Right Now.

Пред събралата се тълпа той започна песента със запис на гласа на Тунберг от нейното емоционално обръщение към световните лидери по време на срещата на високо равнище по въпросите на климата на ООН в Ню Йорк.

"Хората умират. Цели екосистеми се сриват. Намираме се в началото на масово заличаване. И всичко, за което можете да говорите, са пари", казва 16-годишната активистка от Швеция. "Вие ни предавате и младите хора започват да разбират вашето предателство. Очите на бъдещите поколения са насочени към вас."

"Няма да ви оставим да ви се размине. Точно тук, точно сега е мястото, където слагаме чертата. Светът се пробужда. И промяната идва, независимо дали ви харесва или не."

След това частта, в която Тунберг казва "точно тук, точно сега" (на англ. right here, right now - също като заглавието на песента на Фетбой Слим - бел. авт.) е използвана през цялото парче.

За пръв път подобно смесване на нейното изказване и хита на електронния продуцент се появи в социалните мрежи още през септември, след като бе направено от музикантите от The Kiffness и представено на фона на изображения на отделящи се ледени късове.

Самият Фетбой Слим също сподели техния видеомонтаж във "Фейсбук", но за пръв път включва речта на Тунберг и в изпълненията си на живо.