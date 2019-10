Марио Бионди, който отпреди 30 години знае на български "Мама ми купи днес"

© Damiano Fiorentini Марио Бионди

Марио Бионди е от запомнящите се изпълнители. Не само защото гласът му е отличим. Някой може би ще каже, че ако го слушаш със затворени очи не се различава от Бари Уайт, но той носи и от чара на Рей Чарлз, на когото е бил подгряващ певец. Тото Кутуньо го оприличава с котка – стилна, енергична, сицилианска котка. Вероятно е прав.

Бионди може както да запише изцяло на живо двоен албум с оркестър (като I Love You More), а издаденият през 2009 г. If да стане три пъти платинен, но също така да пропътува континентите заради концерти и участия, а наред с всичко това да успее да отдели време за семейството и осемте си деца.

За него музиката е мечтаене. Съединява джаз, соул, блус, фънк, италианска музика с речитативи, тънка ирония. И определено вълнува.

Малко преди срещата му с българската публика на 18 октомври в НДК "Дневник" разговаря с изпълнителя за музикалната Италия, семейството му и как успява на фона на всичко, което прави, да продължава да е толкова продуктивен.

Какво е предизвикателството за един певец да е роден в музикалната страна Италия? Какво му дава и какво изисква от него?

- Роден съм в Сицилия - в този красив остров. Обичам го. Израснал съм в близост до вулкана Етна, в музикално семейство. Баба ми беше певица през 20-те години на миналия век. Но освен изпълнител, беше и автор на песни. Така че с музиката съм още от дете. А в Италия тя е едно от най-важните неща за нашата култура.

Очевидно атмосферата в семейството Ви е подтикнала към пеенето, баща Ви е певец?

- Определено като цяло семейството ми има доста голямо влияние върху избора ми. Но моите първи вдъхновители, ако мога така да ги нарека, бяха Ал Жиро, Джордж Бенсън и един от пианистите, които работеха заедно с баща ми. И благодарение на тях всъщност открих своя вкус в музиката.

Защо сингълът на This Is What You Are - песента с която пробивате, първоначално е предвиден само за Япония и чак след това се разпространява в Европа?

- Аз също много често си задавам този въпрос. Доста е странно. Първоначално беше разпространена и стана известна в Англия, пускаха я по BBC Radio и в Япония. Може би едва след три години беше открита и от италианските радиа. Получи се странно "пътуване" на тази песен по света.

Може ли да надникнем малко отвътре. Разкажете ни повече за това как създавате една песен и какъв е работният процес?

- Зависи. Понякога мелодията нахлува в главата и душата ми и единственото, което правя, е да я чуя и да я "сложа на масата". В някои моменти думите ме откриват, появяват се като в сън и аз следвам този сън. Но най-често върху цялостната мелодия на песните работя заедно с моя сътрудник, който ми помага. Странно е, защото аз вярвам, че песните имат свой собствен живот и ние просто трябва да открием какво искат да ни кажат те.

И все пак какъв е балансът музика-текст?

- Важно е да имаш мелодия, която да представя текста по правилния начин. И е важно текстът също така по правилен начин да представя музиката. Важно е да са свързани. Това е перфектната среда.

Сам ли си пишете музиката или се доверявате и на други?

- Понякога работя сам, но сега например, работя с Масимо Греко (Massimo Creco) – един от моите най-близки хора, с когото си партнирам и заедно правим мелодията и аранжимента на следващия ни проект.

За да работя с някого, зависи от това, по какъв начин той приема и разбира музиката, дали е по същия, по който и аз. Ние не претендираме, че сме прави – ние просто се разбираме и комуникираме помежду си. Често, когато пресъздадем някакво чувство в песента, се съмняваме дали това е правилият начин, по който изразяваме това чувство. Странно е.

- А от значение ли е времето, за което го правите? Имам предвид, че сте доста продуктивен.

- Музиката отнема доста време със сигурност. Но ние се опитваме да направим така, че мелодията да идва естествено. Ако чувстваме, че работата не върви в точния момент, то тогава най-вероятно не е правилното време да издадем една песен. И тогава просто чакаме точното време за правилната песен. Понякога това може да отнеме няколко години, например 10 или 20, но и след 20 години може да започнеш да работиш по тази песен и да усетиш, че това е точният момент. И тогава работата започва да върви и всичко става съвсем естествено.

Държите да пеете с едни и същи музиканти или Ви е приятно да сменяте групите, които Ви партнират?

- От 6 години работя с моята банда, с която сме заедно и в момента. За мен на сцената ние не сме просто музиканти и изпълнители - ние сме и семейство. Не може да говорим за Марио Бионди без неговата банда.

По повод летния Ви хит Sunny Days казвате: "Това е моята идея за музика". Разшифровайте?

- Направихме Sunny Days съвместно с Кливланд Джоунс и Марио Фаници. И двамата са от Лос Анджелис и смятам, че песента се получи невероятно. Първияt път, когато я чух, тя оказа доста силно влияние върху мен. Като цяло Кливланд е много близо до моята идея за музика.

Кога решавате, че вече е време за албум?

- Понякога доста бързам и хората около мене се опитват да ме накарат да забавя малко темпото. Аз обичам да работя в студио, обичам да правя нови песни и ставам много ентусиазиран, когато работя по нов проект. Но хората около мен ми казват: "Недей, успокой се малко, забави темпото. Може би е по-добре да изчакаме няколко месеца". В такива моменти направо полудявам и им казвам: "Не, не ме карайте да чакам, имам песните и трябва да ги направя, трябва да отида в студиото."

А какво Ви накара да създадете албума Brasil (2018)?

- Brasil е в резултат на работа ми с Марио Калдато (Mario Caldato). Беше доста лесно да направим този албум, защото с него сме работили и преди заедно – в Рио де Жанейро, и с невероятни музиканти в студио. Имахме доста експериментален подход към песните, включени в албума. Беше невероятно изживяване.

Ще ни изпеете ли песента си "София", когато дойдете в София?

- Не съм се замислял, но ми давате добра идея. (смее се)

Обичате ли концертите на живо, така, както работата в студио?

- Със сигурност мястото и връзката с публиката са много важни. Зависи и от мен самия, разбира се, от моята душевност, чувствителност. Но при живите концерти се чувствам в свои води, които ми помогнаха да израсна като изпълнител.

Как избирате страните, в които да изнасяте концерти? Знаете ли нещо повече за тях?

- Честно казано, не съм аз този, който избира градовете, най-често те сами ме избират (смее се). Наистина се радвам да бъда в София съвсем скоро. Чувствам се много комфортно и спокойно в този район на Европа. Смятам, че се развива доста добре, с доста бързи темпове.

България с какво Ви привлече?

- Много неща. Може би най-напред ь красивите жени (смее се), но не само това. В България наистина има изобилие от традиции, култура, красиви места, които може да се посетят и любовта към музиката – може да се усети доста силно. Нямам търпение да се срещнем и да споделя с българската публика своята музика.

А знаете ли нещо на български език?

- (запява на български четири строфи от "Мама ми купи днес") Не я знам перфектно, но имах добра приятелка, която беше пианистка и тя ме научи на тази песен, когато бях млад. Това беше преди 30 години.

Концертът на Марио Бионди и неговата група е