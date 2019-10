HBO се отказва от една предистория на "Игра на тронове" за сметка на друга

© HBO България Визия за новия сериал House Of The Dragons

HBO e поръчала 10 епизода на отделен сериал, свързан с "Игра на тронове", чието заглавие ще е House Of The Dragon (неофициален превод - "Домът на дракона"), обявиха от телевизионната мрежа във вторник, малко след като се появи информация, че каналът се е отказал от друг сериал, чието действие трябваше също да се развива в света, създаден от писателя Джордж Р.Р. Мартин, предаде "Ройтерс".

Дейстивето на House of the Dragon ще се развива 300 години преди събитията от превърналата се в глобален феномен средновековна фентъзи поредица "Игра на тронове", чийто финален осми сезон бе излъчен през май тази година.

Новата поредица ще се базира на книгата на Мартин "Огън и кръв" и ще разказва историята на Дома Таргариен, обяви HBO.

Зад сериала освен писател ще стои и Райън Кондал (Colony), работил преди това по сценария на поредицата. Мигел Сапочник, режисирал епизоди на "Игра на тронове" като "Битката на копелетата" и "Дългата нощ", ще се завърне на режисьорския стол за пилотния епизод, както и за допълнителни епизоди от първия сезон.

Мрежата обяви House of the Dragon по време на събитие, посветено на новата им услуга за стрийминг HBO Max, която ще бъде пусната през май 2020 г. и ще се конкурира с Netflix Inc и Walt Disney Co. На него обаче не бе съобщено от кога се очаква House of the Dragon да бъде достъпен.

По-рано от публикации в издания, специализирани за Холивуд, стана известно, че предисторията на "Игра на тронове", в която трябваше да участва актрисата Наоми Уатс, е била отменена. Източник, близък до компанията, потвърди информацията, но така и не бе оповестено каква е причината за решението.

Пилотен епизод от него бе заснет в Северна Ирландия по-рано тази година, а историята трябваше да се развива хиляди години преди събитията, представени в "Игра на тронове".

През юли програмният директор на HBO Кейси Бойс обяви след заснемането на първия епизод, че е доволен от резултата. "Изглежда наистина добре. Кастингът е невероятен", коментира тогава Блойс пред Асоциацията на телевизионните критици в Бевърли Хилс.

През септември тази година финалният сезон на "Игра на тронове" спечели 12 награди "Еми", сред които и най-голямото отличие за драматичен сериал.