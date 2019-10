Ринго Стар събра членовете на "Бийтълс" в свой нов запис

© Associated Press Ринго Стар

Когато Ринго Стар решава да запише кавър на "Grow Old with Me" - една от последните песни, написани от Джон Ленън, той веднага привлича Пол Маккартни да запише бас китарата. След това продуцентът на записа, Джак Дъглас, открива начин да добави малко и от звука на Джордж Харисън, пише "Ройтерс".

Дъглас използва в записа партитури на Харисън от "Here Comes the Sun" - една от авторските песни на Харисън в дискографията на "Бийтълс". "Всички сме вътре", каза пред "Ройтерс" Стар. Кавърът на "Grow Old with Me" е сингъл от "What’s My Name" - новия албум на барабаниста. Ленън записва демо на песента за това, което се оказва неговият последен му албум - Double Fantasy. Но песента така и не влиза в него.

79-годишният Стар разказа, че в записа може да се чуе как Ленън казва: "Това ще е точно като за теб, Ринго". За барабаниста това е бил много емоционален момент, тъй като Ленън е писал и други песни за него. "Затова и си казах, че ще я запиша", заяви той.

"Обичам тази песен и емоцията от това, че той се обръща към мен", каза Стар и допълни, че макар и Ленън отдавна да не е на този свят, той остава един от най-добрите му приятели.

Барабанистът съвсем наскоро публикува фотографската книга "Another Day in the Life" и изтъкна колко е радостен, че албумът на "Бийтълс" "Abbey Road" се е върнал в челните места на музикалните класации покрай неговата 50-годишнина. "Мисля, че албумът впечатлява хората с това, че беше направен преди 50 години, а ние дадохме всичко от себе си, за да го запишем по най-добрия начин, по който можехме."