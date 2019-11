Продуцентът на "Бохемска рапсодия" работи по филм за "Би Джийс"

© Associated Press "Би Джийс"

Продуцентът на филма за Фреди Меркюри и групата "Куин" - "Бохемска рапсодия", работи по следващ проект, който ще разказва историята на "Би Джийс", съобщава изданието "Дедлайн".

Греъм Кинг заедно с "Парамаунт пикчърс" и продуцентската компания "Систър" подготвя следващ биографичен филм, който да разказва за едни от музикалните легенди на миналото. За него обаче все още няма готов нито сценарий, нито е избран актьорски състав.

"Парамаунт" са успели да вземат правата над песните на групата, за да могат да ги използват във филма за разлика от проекти като предстоящия филм за Дейвид Боуи "Стардъст" и биографичната лента за Джими Хендрикс - Jimi: All Is By My Side, които бяха принудени да разкажат историите на своите главни герои без тяхната музика.

През 2018 г. "Бохемска рапсодия" се превърна в хит и постигна приходи от 903 млн. долара в глобалния боксофис. Рами Малек, който изигра Фреди Меркюри, получи "Оскар" за главна мъжка роля. Успехът на филма заедно с този на "Роди се звезда" на Брадли Купър превърнаха музикалните филми в успешен бизнес ход.

Биографичният филм за Елтън Джон "Рокетмен" спечели на "Парамаунт" 195 млн. долара по-рано тази година. Баз Лурман работи по проект за Елвис Пресли, а в процес на подготовка са още киноленти, разказващи за живота на Арета Франклин, Боб Марли и Карол Кинг.

Историята на "Би Джийс" има своите върхове и спадове. Тримата по-големи братя Гиб пробиват първоначално в Австралия, а след това и във Великобритания благодарение на продуцента на "Бийтълс" Брайън Епстайн, преди да пробият и в САЩ в края на 60-те. Разделят се през 1970 г. заради неразбирателство помежду си, усложнени от злоупотреба с алкохол и наркотици.

През 2013 пред "Гардиън" Бари Гиб споделя: "Имаше едно дълбоко, емоционално съревнование между трима братя, които се оказват известни и не го разбират."

След това те се помиряват и стават по-известни от всякога. Техни хитове като Stayin' Alive, Night Fever, More Than a Woman и How Deep Is Your Love, включена в саундтрака на хитовия филм от 1977 г. "Треска в събота вечер", стават неразделна част от диско ерата. Групата има общо шест успешни сингъла на първа позиция в щатския чарт за по-малко от две години. По-късно следват още раздори, породени от тежки разводи, още наркозависимост и смъртта на по-малкия им брат Анди на едва 30 години.

Морис Гиб почина през 2003 г., последван от своя брат близнак Робин през 2012 г. През 2018 г. Бари Гиб, чийто фалцет бе определящ за звученето на групата, получи рицарско звание. Едно от последните му изпълнения на живо бе по време на фестивала "Гластънбъри" през 2017 г., припомня още "Гардиън".